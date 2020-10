La actriz, una de las participantes del concurso culinario, rompió en llanto cuando recordó las últimas comidas que le preparó a su padre, Juan Carlos Calabró Crédito: Captura de video

Iliana Calabró es una de las 16 participantes del flamante reality en el que los famosos ponen a prueba sus habilidades culinarias, MasterChef Celebrity. La actriz brilló en su debut y vivió una noche cargada de emoción: recordó las últimas comidas familiares junto a su padre, el capocómico Juan Carlos Calabró, y rompió en llanto mientras preparaba su plato.

Anoche, la segunda tanda de competidores estrenó la famosa cocina en la pantalla de Telefe: esta vez les tocó a Patricia Sosa, Rocío Marengo, el exfutbolista Claudio "Turco" García, Analía Franchín, Roberto Moldavsky, Vicky Xipolitakis, Leticia Siciliani y Calabró.

Todos los participantes eligieron los ingredientes de su plato con los ojos vendados: ese fue el primer desafío. Luego, les quitaron algunos de los productos que tenían en sus canastos para subir aún más la dificultad. Sin embargo, la actriz logró crear un salteado de pollo con vegetales con una salsa de maracuyá que sorprendió a los jurados.

Mientras los cocineros preparaban sus entregas, Santiago del Moro recorrió las estaciones y se detuvo en el puesto de Iliana para ver cómo estaba viviendo su primer día de competencia en MasterChef: "Hoy en un momento mencionaste a tu viejo", indagó.

Tan solo con escuchar que el conductor mencionó a su padre, Calabró no pudo contener las lágrimas: "Ay, cómo le hubiera gustado", alcanzó a decir, mientras se acongojaba rememorando las últimas reuniones familiares que compartieron juntos.

"Le hubiera encantado. Aparte, las últimas comidas de la familia las hacía para compartir con él. Nos achicó, me queda la Coca (su madre), que gracias a Dios, ¡lo que come esa mujer! Se come todo lo que yo hago", contó, conmovida.

"Transmití toda esa emoción a tu plato, te abrazaría pero no puedo", le respondió Del Moro, intentando contenerla a la distancia. Mientras se reponía, la actriz expresó: "Estoy feliz, donde esté mi papá seguro que estaría acá pateándome para que no llore".

En el momento de la degustación, la mezcla de emociones se trasladó hacia los tres jurados del programa: Germán Martitegui, Donato de Santis y Damián Betular. El panel de expertos coincidió en que había logrado un toque creativo en su plato, aunque la motivaron a ir por más.

Iliana Calabró y las últimas comidas con su padre

En el backstage, Flor Vigna le preguntó a Calabró cuál fue el recuerdo que se le vino a la cabeza cuando se emocionó hasta las lágrimas: "Me acordé de mi papá enfermo, cuando lo traíamos a mi casa para comer, y esas últimas veces fueron muy difíciles".

"No quería perderlo, no quería que se fuera; todos los que perdieron un padre saben lo que se siente", expresó, emocionada nuevamente. Juan Carlos Calabró falleció a los 79 años el 5 de noviembre de 2013, debido a complicaciones de su salud por un cuadro de insuficiencia renal y una infección pulmonar.