La actriz y exvedette habló de su participación en la obra de Antonio Gasalla Crédito: Gentileza We Prensa y Comunicación

2 de enero de 2020 • 19:26

A días de haber debutado en Mar del Plata con su nuevo espectáculo, Antonio Gasalla sorprendió al público con una visita de lujo: Mimí Pons. Uno de sus más recordados personajes, "Barbara Don't Worry", fue la encargada de darle la bienvenida a la hermana de la fallecida Norma Pons, quien trabajó muchos años junto al capocómico en los exitosos ciclos televisivos como El mundo de Antonio Gasalla y El palacio de la risa.

Tras un debut a pura emoción, la actriz habló en Confrontados y contó cómo fue el encuentro con el humorista sobre el escenario. "Fue mágico el encuentro con Antonio. La primera vez que nos encontramos cara a cara fue en el escenario. Jamás había tomado un café, ni compartido una cena con él", aseguró frente a la sorpresa de todo el panel del ciclo de elnueve.

"Tuve que estar dos horas antes de la función. No hubo ensayo ni nada. A Antonio no lo vi hasta arriba del escenario. 9.20 me vinieron a buscar y me mandaron a la platea. Me quería matar porque no podía sentarme con el traje que tenia. Estaba tan ajustada", bromeó, entre risas. Y enseguida, continuó con su relato: "Estuve una hora ahí. De repente se baja una pantalla y se empieza a ver un tape con todos los artistas que pasaron por su programa. Por supuesto que mi hermana estaba en toda la película. Cuando termina, ponen una canción que cantaba Norma y fue todo muy emocionante".

Tras asegurar que le encantaría trabajar con Gasalla, Pons se refirió a su participación en el espectáculo: "Ahí fue cuando entra Marcelo Polino y le dice a Antonio: 'Tenés una visita, hay alguien que te quiere saludar'. Cuando tuve que subir, empecé a temblar. Lo mire a Antonio y nos conmovimos mucho los dos. Sentí que mi hermana estaba presente en el espectáculo", concluyó emocionada, para luego destacar la ovación de todo el público presente.