La actriz habló de su reconciliación y aseguró que no cree en la monogamia

20 de febrero de 2020 • 22:30

Tras la reconciliación con su novio, el empresario Christian Halbinguer, Miriam Lanzoni pasó por el diván de Cortá por Lozano y habló de todo: sus planes de adopción, los motivos por los cuales decidió perdonar a su pareja y el sobreseimiento de su amigo Pablo Rago .

En una íntima charla con Florencia Peña (quien está reemplazando a Verónica Lozano por sus vacaciones), la actriz habló de su decisión de adoptar un hijo, aunque no descartó la posibilidad de ser madre biológica en algún momento. "Yo soy hija adoptiva de mi papá. Creo que dentro mío me dieron ganas de que sea así. Obviamente también estoy congelando óvulos, porque quiero ser mamá con mi cuerpo, pero siento que aún no es el momento. El embarazo más la maternidad me parece que es un montón, por eso quiero arrancar primero con la adopción", señaló.

Y enseguida, explicó en qué situación se encuentra su trámite de adopción. "Ya terminé con los trámites y todo el papelerío en Haití y ahora estoy a la espera. Es todo muy complejo. Primero viajaría a conocerlo, después transcurre un tiempo hasta que evalúan todo y el niño iría a un hogar mientras se termina el trámite", señaló, para dar cuenta de lo engorroso que es adoptar.

En cuanto a la infidelidad de su novio, Lanzoni contó lo mal que lo pasó al enterarse de la noticia, aunque contó que no cree en la monogamia. "Cuando te pasa uno no sabe cómo reaccionar, porque además estás expuesto. Lo que dije fue lo que sentía en ese momento. Yo no creo en la monogamia, pero sí creo en la lealtad. Cuando decidís otra cosa fuera de nuestro contrato, eso duele y mucho", indicó, en referencia a lo que más le molestó de la actitud de su pareja.

"Es imposible comprometerse a algo de acá hasta la eternidad. Yo soy muy libre en ese sentido, mi cabeza va a mil siempre y no sé lo que puede pasar. Pero me duele la deslealtad", agregó. Y enseguida, aclaró por qué decidió perdonarlo. "Creo en lo que puede gestarse de a dos. Veo que se puede aprender de esto. Prefiero querer a la gente con su mierda, de hecho mis vínculos son todos así. Yo me enojé mucho con la falta de verdad, pero sé quién es él como persona".

"A los dos días dije: 'Pará, vamos a dejar el ego acá, que es lo que está estorbando'. Yo soy muy clara con lo que siento, no me importa lo que opina el afuera, ni siquiera mi familia. Sé que él es una gran persona. ¿Dónde queda el amor de verdad? El otro se equivocó y ¿qué hacés? ¿Tirás todo a la mierda por un error?", reflexionó.

Con respecto a las versiones que señalaban que todo se trataba de una movida de prensa, dijo que quien más lo padeció fue su pareja: "Cuando me llegó la información de lo que había pasado, estaba en un estado de mucha vulnerabilidad. Me lo preguntaron y dije que sí, ¿qué, voy a mentir? Tal vez hubiese sido mejor guardarlo pero se dio así, siempre fui de bancarla y ponerle el pecho a todo (.) ¿Cómo voy a hacer algo así con tanto dolor? (.) Él lo padeció mucho porque no es mediático, la opinión ajena le afecta mucho más que a mí".

Tras confesar que están yendo paso a paso, Lanzoni contó con lujo de detalles cómo fue la reconciliación. "Estábamos en casa tomando algo y me dice: 'vení que te quiero mostrar algo, te traje un regalo'. Me llevó al cuarto, abrió el balcón y empezaron a sonar los mariachis. Me emocioné muchísimo, fue hermoso".

El sobreseimiento de Pablo Rago

Tras la noticia del sobreseimiento de Pablo Rago en la causa por abuso, la actriz -que estaba por estrenar una obra de teatro con él y tuvo que suspenderla debido a este tema- defendió al actor. "Es un gran tipo. No fue justo, perdió laburos, ni siquiera pudo ir a la presentación de El robo del siglo, la pasó muy mal", opinó mientras contó que van a retomar la obra Casi felices en Miami.

"Me dolió mucho porque lo conozco y sé la persona que es. Conozco a su mamá, a su hijo, a su novia, he compartido muchas giras con él, sé la clase de persona que es. Nunca dude de él. Fijate la caballerosidad de él, que ante todo esto no habló nada y él tiene su verdad, aunque creo que tampoco la va a decir", concluyó dolida.