Tras reconciliarse con su novio empresario, la actriz disparó contra quienes la acusaron de usar su separación para promocionarse Fuente: Archivo

28 de enero de 2020 • 15:56

Tras una romántica declaración de amor -con serenata de mariachis de por medio-, Miriam Lanzoni se reconcilió con su novio, el empresario Christian Halbinger. Luego de perdonar la infidelidad y asegurar que "están muy unidos", la actriz habló en Los ángeles de la mañana y disparó contra quienes la acusaron de hacer de su drama sentimental una "movida de prensa".

"Muy bien estoy, en un proceso de sanación. Con Christian estamos muy bien, estamos juntos, unidos", le contó la actriz a la cronista de LAM ayer por la noche, cuando entraba al teatro. Sin embargo, su felicidad por la reconciliación quedó a un lado cuando Lanzoni hizo referencia a todos aquellos que no creyeron en su separación. "Me conmovió la agresividad de todos, en especial de las mujeres. La palabra sororidad le queda muy grande a muchas", lanzó sin dar nombres, aunque claramente apuntaba a Mariana Brey y Yanina Latorre.

En cuanto a las especulaciones que aseguran que "armó" este escándalo para estar este año en el "Bailando 2020", Lanzoni aclaró: "Lo que menos me interesa es entrar al 'Bailando'. Hay que tener una mente muy perversa para pensar que alguien puede inventar algo así y jugar con su vida personal y sus sentimientos. A mí no me da la cabeza para pensar algo así".

"Tengo una vida aparte, muy linda pero con cosas como todo el mundo. Lo que sí me sorprende es la agresividad de la gente, los juicios de valores que emiten. Obviamente hay gente que tiene voz y espacio en la televisión. Yo elijo otra cosa para mi vida", expresó furiosa.

Tras no querer hablar del tema de la adopción, Lanzoni aseguró que no va a iniciar acciones legales contra las panelistas de LAM. "Hay cosas que no valen la pena. Cada uno sabe cómo obra en su vida. Yo a la noche apoyo la cabeza en la almohada tranquila porque sé quién soy", concluyó molesta.

Luego de ver la nota, tanto Brey como Latorre pidieron su derecho a réplica. Sin retractarse por lo dicho, las panelistas redoblaron la apuesta. "No nos metamos con el tema de la sororidad porque es delicado. Solo tengo para decir que es una apreciación mía. Además, en el día de ayer se comunicó conmigo una persona muy allegada a ella y me confirmo que todo esto fue armado para la prensa. No hablo de la infidelidad, hablo de la separación. Aprovecho para tener prensa a partir de esto", confirmó Brey.

Por su parte, Latorre opinó: "No le creemos el cuentito mediático. Hace mucho que no se la nombraba ni está en la tele. Está buscando un espacio y cada tanto hace movidas de prensa. De hecho es una chica que cuando las cosas no van como ella quiere, se va de los programas".