Un viejo enfrentamiento se reavivó este miércoles en el programa Intrusos, conducido por Jorge Rial en la pantalla de América. El periodista volvió a apuntar contra su colega, Mónica Gutiérrez, a raíz de un fragmento que emitió en su programa, en el que Alfredo Leuco critica a Marcelo Tinelli.

Tras la emisión del editorial del periodista de TN, Rial hizo un descargo al abordar la pelea del conductor de ShowMatch con sus colegas del Grupo Clarín . "No entiendo esto. Ahora Marcelo Tinelli es oficialista, es militante, pero uno podría decir de muchos periodistas del Grupo Clarín que son 'periodistas M'. Podríamos decirlo, ¿está mal eso? ¿Por qué no se lo decimos? ¿Por qué no se lo decimos a (Alfredo) Leuco?", preguntó, y luego hizo una particular mención a su disputa con quien fuera su compañera en América.

"Me acuerdo de Mónica Gutiérrez que decía en todos lados que yo era K, porque lo único que le recordé fue que iba en los botes siempre. En la época del gobierno kirchnerista agarraba todos los botes que pasaban, y cuando hubo alguna inundación después, no se subió a ningún bote", remarcó, como lo había hecho hace dos años a través de Twitter. "[Para ella] Yo era K, K, K, y un día me lo dijo acá en una reunión. Porque para ella todo era K, tenía esa cosa nerviosa", contó.

Luego, en diálogo con LA NACIÓN, Mónica Gutiérrez expresó: "Me parece de mal gusto este chiquitaje de politizar en un momento tan delicado".

Jorge Rial volvió a disparar contra Mónica Gutiérrez - Fuente: América 00:42

De esta forma, el conductor trajo al presente su duro intercambio en redes con Gutiérrez - quien el pasado viernes concluyó su ciclo de eltrece, Crónicas de la tarde -, que se suscitó en noviembre de 2018.

"Extraño a Mónica recorriendo el conurbano en bote en las inundaciones. Era lindo", había tuiteado Rial por entonces. La respuesta de Gutiérrez no tardó en llegar, y fue por la misma vía. "Yo no milito ni cobro operetas. Lo sabés. Todavía no arrancaste y ya estás maltratando a una mujer", le respondió la periodista, en alusión al regreso de Rial a Intrusos ese año.

"¿Dónde hay un maltrato? ¿Dónde hablé de operetas o militancia? Por favor señalame el párrafo exacto", le inquirió Rial, a lo que Gutiérrez contraatacó con una pregunta que el conductor nunca respondió. "Está bueno que recuerdes mis coberturas. Es un reconocimiento. ¿A vos quién te paga ahora para maltratarme?", tuiteó.

La respuesta de Mónica Gutiérrez

Tras escuchar las declaraciones de Rial, la periodista habló con LA NACION, sorprendida por haber sido mencionada por el conductor. "N o sé por qué vuelve contra mí, no sé por qué vuelve a hablar de mí, es un tema que yo no tengo ganas de seguir", expresó Gutiérrez, quien contextualizó la cobertura de las inundaciones que le valió la crítica de su colega.

"Yo las cubrí en 2015 porque me gusta ir a los lugares, y esa inundación en Luján a la que me tocó ir fue particularmente intensa, con testimonios muy fuertes. Quizá molestó porque expuso que el entonces gobernador Daniel Scioli no estaba en la Argentina, pero esa cobertura dependía de lo que necesitaba la producción", aclaró la periodista, y se hizo eco del reclamo de Rial de por qué no cubrió episodios similares en la Provincia de Buenos Aires cuando gobernaba María Eugenia Vidal.

"La verdad es que en ese momento cesaron las coberturas, porque no había recursos en el canal", explicó Gutiérrez, para luego hacer hincapié en los comentarios del conductor de Intrusos.

"Quieren dividir aguas y descalificar, yo no soy militante M, no me considero una periodista macrista, pero hay una tendencia a ubicar de un lado u otro de la grieta a periodistas profesionales y ecuánimes en un país donde todo te conduce a la confrontación. Es la estrategia de polarizar pero...¿qué puedo hacer con la obsesión de Rial conmigo? No la comprendo, es un problema de él. Sí creo que no es prudente hablar de estos temas en medio de la pandemia, a mí me da pudor, me parece de mal gusto este chiquitaje de politizar en un momento tan delicado", le dijo la periodista a este medio.