Moria es Moria: así comenzó el nuevo programa de Moria Casán

A las 23, como estaba pautado, comenzó el programa de Moria Casán, a través de la pantalla de elnueve . Con un esquema de late night, en Moria es Moria la diva llevó su personalidad al centro de la propuesta y lo convirtió en un show que lleva muy patente su firma y estilo.

Al comienzo de la emisión, la conductora se tomó el primer tramo del programa para un monólogo, en el que repasó su carrera dentro de elnueve y cómo ese lugar le permitió estar al frente de todo tipo de proyectos. En ese momento, Casán reflexionó: “Qué placer estar, qué placer encontrarnos mis amoros. La gente me dice: ‘Faltás en la tele’ y acá estoy para alegrarles la vida, ¡yo traspaso la pantalla!”.

Luego recordó las producciones que llevó adelante en esa señal: “Este es un día muy especial para mí. No sé qué cantidad de estrenos tengo en mi vida, pero este es especial porque es en canal 9. En el año 83 me invitan para hacer mi primer programa. Me propusieron hacer un show y por supuesto que acepté (…). Empieza El club privado de Moria, con un éxito y luego con [Alejandro] Romay se convierte en Monumental Moria. Así que este lugar es donde empezó mi carrera televisiva porque no era usual que una mujer condujera, yo era la dueña de todo, la titiritera mayor”.

En otro tramo del monólogo inicial, se refirió también al éxito de Con pecado concebidas y reveló un capricho que le pidió a Romay: “Le dije que quería terminar las monjas en el Vaticano y fuimos todos ahí. Vivimos una época divina”. Luego se refirió a Tres minas fieles, y emitió un sketch de la época en el que actuaba junto a una muy pequeña Sofía Gala.

En una segunda instancia de su show, Moria se sentó en un escritorio y ahí repasó noticias curiosas y con tono de comedia se refirió a Wanda Nara y opinó: “Ella piensa estirar el Wanda Gate , es como una Kardashian de cabotaje y no hace falta que busques que a la China, tu marido sabe dónde encontrarla”.

Más adelante, llegó el momento de la entrevista y Casán recibió en su primer programa a Alejandro Lerner. Junto al músico, la conductora pasó la segunda mitad de su late night show, en una charla en la que indagó en los comienzos de su obra así como también en los distintos ciclos en los que lo tuvo de entrevistado.

A lo largo de la nota, el cantante se refirió a sus comienzos en Villa Gesell y al vínculo que lo unió a León Gieco. Sobre ese período, Lerner recordó: “De tocar en los pubs con los amigos, empieza a venir más gente y de ahí paso a Obras. Dos días en un estadio enorme y de pronto me pasa que la gente me reconoce por la calle, empiezo a sentir la popularidad de verdad, no la fama, sino la popularidad”.

Como es habitual en estos ciclos, Moria le propuso a su invitado un juego, en el que el músico debía completar una frase. De esa manera, Lerner expresó que “las redes sociales son muy hincha pelotas” y explicó el motivo detrás de esa mirada: “No me atrapan, soy respetuoso, pero le tengo cuidado a la adicción”. También aseguró que lo aburre “mirar la política como si fuera lo único que está pasando en nuestra vida” y subrayó que quería pensar “un poquito más en sus sueños”.