Nancy Pazos contó por qué Alberto Fernández la tiene bloqueada en Whatsapp

28 de enero de 2020 • 19:42

Nancy Pazos pasó este martes por el móvil de Los ángeles de la mañana y, tras opinar sobre varios temas de actualidad, la periodista lanzó una sorpresiva declaración: "El presidente Alberto Fernández me tiene bloqueada en Whatsapp".

Tras el asombro del conductor del programa, la conductora -que volvió a las mañanas de la Rock & Pop - dio más detalles al respecto. "Estoy doblemente bloqueada: Alberto Fernández en Whatsapp y la vicepresidenta (Cristina Fernández de Kirchner) en Twitter. Cada funcionario con el que hablamos en el programa, le pido que le digan que me desbloquee", contó entre risas.

"Me bloqueó porque le decía lo que me parecía que estaba mal", aseguró. Y enseguida recordó su primer cruce con Fernández: "El primer encontronazo fue en plena campaña cuando él se cruzó con Mercedes Ninci en una nota. Le dije que no estaba bueno que le diga que hacer a los periodistas porque tiene eso del dedito de profesor universitario y se enojó".

Si bien Pazos asegura que Fernández le cae "muy bien", indicó que "es un poco malhumorado". "La Argentina se merecía alguien con su experiencia, pero Alberto es medio cascarrabias y se pone de mal humor fácil. Es un gobierno que recién llega y al que esperamos que le vaya bien por el bien de todos los argentinos", opinó.

"Para alguien como yo, es mejor estar bloqueada que tener charla cotidiana. Lo voy a tener que charlar con la primera dama", agregó luego, en referencia a Fabiola Yañez, la pareja de Fernández. Y, entonces, su opinión sobre ella fue inevitable: "Me parece mucho más real. Es joven, no está tratando de imitar a nadie. Me parece que está bien que no tenga una exposición muy alta".