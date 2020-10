Las ironías de Nicole Neumann por la presencia de Fabián Cubero en el Cantando 2020

Mica Viciconte fue una de las últimas incorporaciones al Cantando 2020. En su tercer gala, la mediática sorprendió a todos con la presencia de Fabián Cubero, que fue a acompañarla en el ritmo de tríos, donde compartió escenario junto a Ariel Pucheta, líder del grupo Ráfaga. Esta mañana, Nicole Neumann dejó entrever su malestar, ya que dio a entender que su ex habría dejado a sus hijas en el departamento mientras él estaba en el estudio.

El tema surgió espontáneamente mientras trataban la noticia de una infidelidad en Nosotros a la mañana. Mientras mostraban imágenes de un hombre escapando por una ventana para evitar ser descubierto por el marido de su amante, la modelo opinó al respecto: "Elijo no ser la segunda de nadie. Si descubriera algo así, agarraría mis cosas y me retiro, no digo nada. Calladita, me doy media vuelta y no me ves más en la vida".

Ante su postura de que jamás perdonaría una infidelidad, sus compañeros de panel aprovecharon para indagar sobre su vida sentimental actual. "¿Estás de novia?", lanzó Ariel Wolman, dando a entender que tenía información al respecto. "Hace dos años que me hacen la misma pregunta. No hablo de mi vida privada", respondió tajante una vez más.

Sin tener éxito en su objetivo, el periodista redobló la apuesta y le preguntó sobre la presencia de Cubero en la pista del Cantando. Sin querer opinar, Neumann se hizo la desentendida, sin embargo cuando le preguntaron por Allegra, Indiana y Siena demostró su malestar: "Hasta donde yo sé, las chicas estaban con él, les corresponde estar con él esta semana", lanzó con cierta ironía.

Tras aclarar que las menores "no estaban en el estudio", la panelista expresó: "Llevarlas hubiera sido exponerlas un montón. Se quedaron en el departamento". Y ante la insistencia de sus compañeros por saber si se quedaron solas, la rubia aclaró: "Claramente había un adulto, ponele. No importa, chicos, me hubiera quedado más tranquila si hubieran estado conmigo, pero bueno", concluyó molesta.