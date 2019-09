"No es no", la rotunda respuesta de Mario Massaccesi

El conductor pasó un mal momento en la mesa de Mirtha Legrand y, tras su entrevista con LA NACION, volvió a referirse al tema esta tarde Crédito: Patricio Pidal/AFV

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 9 de septiembre de 2019 • 18:12

Aún repercute lo sucedido en la mesa del domingo entre Mirtha Legrand y Mario Massaccesi. En Hay que ver, programa de El Nueve que conducen Denise Dumas y José María Listorti, abordaron al periodista a la salida del noticiero del eltrece y fue contundente: "No es no. Y mi decisión personal es no hablar", dejó en claro.

¿Cómo se siente hoy? "Estoy bien. Defiendo el derecho a la pregunta y a la no respuesta. De determinados temas no voy a hablar. No insistan con esto. Como comunicador no sé si se puede preguntar cualquier cosa. Hay que tener límites y si alguien no quiere hablar no hay que insistir".

Lejos de querer revelar cuál es el secreto que guarda desde hace muchos años, Massaccesi aseguró: "No pertenezco al club de la pelea".

Además, el periodista aclaró que no está enojado con Mirtha Legrand, quien se disculpó con él. "Acepto las disculpas, claro. ¿Si volvería a ir? No creo que me invite. Hay que saber perdonar, disculpar y no quiero polemizar con nadie".

¿Qué dijo su familia de lo ocurrido en el almuerzo con Mirtha? "Mi familia es de oro. Y tengo amigos de oro. Me sorprendió la cantidad de profesionales y amigos que me llamaron para darme un abrazo".