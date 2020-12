"No pido una manutención": qué es lo que le reclama Cau Bornes a Valeria Lynch Crédito: Instagram

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 19 de diciembre de 2020 • 13:24

"No soy difícil para las entrevistas, es que soy discreto y ético", dijo Cau Bornes en Confrontados, en Canal 9. Y enseguida se explayó sobre los reclamos que le está haciendo a Valeria Lynch luego de su divorcio.

"Es mi derecho. Mi abogado, Gabriel Turek, me dijo que con la reforma del código civil del 2015, el que se va de la casa tiene derecho de recibir algo porque hay que empezar de cero. Y si se hubiera ido ella de la casa, sería lo mismo", explicó. Y aseguró: "No quiero que me mantenga sino que es una compensación económica. Tengo la ley de mi parte. Ella trabajó en estos años y yo también".

Sobre Tais, la hija de Cau que decidió quedarse a vivir con Valeria, dijo: "Es mentira que mi hija dijo que sabe quién es quién, porque sangre no es agua. La nena eligió estar conmigo y con ella. Ahora va a pasar Navidad y Año Nuevo conmigo y después vamos a cantar juntos en dos festivales".

Y para dejar en claro que él no se aprovecha de la Lynch, insistió: "Tengo derecho a recibir algo. Nunca estuve atrincherado como dijeron. En el 2008 nos casamos y ella tuvo un problema con la pareja anterior (Miguel Habud) y me dijo: 'Esta casa es nuestra', y la puso a nombre de los dos".

"Y después, en el 2012, la pasé otra vez a su nombre porque cumple una función femenina de madre. No pido una manutención sino una compensación por 24 meses, y el juez va a decir de cuánto será. Por buena onda yo le pasé la casa a su nombre", finalizó.