La separación de Valeria Lynch y Cau Bornes fue conflictiva desde el principio, cuando él se atrincheró en la casa de ella y ahora continúa mientras avanza el trámite de divorcio y la división de bienes. Según trascendió, Cau le está reclamando a la cantante una cuantiosa suma de dinero respecto de los bienes y además le está pidiendo una cuota alimentaria de $200.000 mensuales.

La abogada de Valeria, Elba Marcovecchio, habló con los medios y si bien no confirmó el reclamo, explicó en qué etapa judicial se encuentra la causa. "Estamos en una etapa de conciliación, todavía no hay reclamos en cuanto a demandas. Eso es posterior a la etapa de conciliación. Como conciliación tendría que ser confidencial por eso esto me llamó la atención [que trascendieran los reclamos de Bornes] porque Cau también ha sido bastante reservado", expresó este miércoles en Nosotros a la mañana.

Si bien aseguró que la cantante es una mujer impecable e igualitaria y "no va a tener problema en sentarse y dividir el patrimonio", advirtió: "Sabemos de la petición, pero no nos llegó ninguna demanda. Es un planteo bastante sorpresivo. Una cosa es la liquidación de la sociedad conyugal, que deberá charlarse y otra cosa es un eventual pedido de alimentos, porque se tienen que dar determinados requisitos que acá no se ven. Cau es un hombre de 64 años que puede trabajar", había expresado ayer la abogada en Confrontados (elnueve).

Por otra parte, la abogada recordó que Tais -la hija de Cau que eligió vivir con Valeria- está fuera de la discusión, ya que ambos la quieren proteger como padres. "Tiene 19 años y está viviendo con Valeria, pero no es parte del objeto de disputa y lo celebro porque es muy adulto de parte de los dos. Ella la mantiene. Se hace cargo con amor, bien y tranquila porque la adora. Ella siempre dice que tiene tres hijos. Valeria es coherente, pero siguiendo una lógica igualitaria, los alimentos de una niña de 19 años deberían ser soportados por ambos", aclaró.

"A Valeria le sorprende que le pidan esto. Ya saben su edad y sigue trabajando y buscando y generado y rompiéndose el lomo, hablando en criollo. Esto ha sido desafortunado de parte de Cau, que es una buena persona y no es compatible pedir esto. No sería justo eso. Fue una buena pareja hasta que se terminó el amor y cada uno siguió su camino. Y Valeria ha sido muy afortunada en el amor posterior. Está muy feliz ahora", concluyó.