Nora Cárpena, sobre Fede Bal: "Está caído, es un tratamiento muy duro"

Nora Cárpena se quejó porque debido a la pandemia no puede hacer televisión ni teatro y se mostró preocupada por su compañero, Federico Bal

22 de abril de 2020 • 21:49

"Me puse una peluca porque no tengo tintura y mis pelos son un desastre. Me maquillé y estoy tan emocionada como en mi primera prueba con Alberto Migré", contó entre risas Nora Cárpena en Confrontados , el ciclo que Marina Calabró conduce en Canal 9.

La actriz estaba por iniciar una gira de teatro con Mentiras inteligentes y se iba a reincorporar a Incorrectas , el programa de Moria Casán en el que debutó como panelista. "Me quedé sin nada. Extraño el público, los aplausos. El teatro te esclaviza pero me hace falta", se quejó.

"Falta muchísimo para volver. Porque, además, cuando podamos hacerlo, hay que ver si la gente se anima a ir al teatro, si tiene ganas y plata. Porque al teatro lo mueve la clase media y está muy golpeada. Va a ser muy difícil", evaluó. Y respecto de Incorrectas , aseguró que no sabe cuándo regresa a la grilla de América: "No olvidemos que Moria y yo somos señoras grandes y quizá tardemos más en reincorporarnos. Supongo que en algún momento se volverá a formar la mesa y espero estar. Ya tenía todo arreglado para volver en abril".

Nora, que está haciendo la cuarentena sola en su casa, recordó el episodio vivido al inicio del verano, cuando un pedazo de mármol la golpeó en la cabeza mientras visitaba la tumba de Guillermo Bredeston. "Estoy haciendo un tratamiento para regenerar piel y pelo en la zona, porque me cortaron un pedazo de piel, en ese momento. Tomo minerales kelatizados que me hacen muy bien".

Cárpena estaba protagonizando Mentiras inteligentes junto a Federico Bal, con quien se comunica a diario. "Todos los días le mando un mensaje y me contesta. Estoy preocupada, rezo por él, le pido a Dios y sé que va a salir adelante. Sé que está caído, es un tratamiento muy duro. Le están dando con todo para que salga adelante. Mucha gente me pregunta por él y se lo comento. La gente que lo respeta y lo quiere", contó emocionada.