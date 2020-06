El humorista dio positivo en el test de Covid-19 Crédito: Instagram

El humorista Pachu Peña aguarda los resultados de su test de Covid-19, tras conocerse 15 casos positivos surgidos de las grabaciones del programa de Telefe, El precio justo, que se realizaron entre el viernes 12 y sábado 13 de junio. Así lo comunicó el actor en diálogo con el programa Hay que ver.

"Estoy asombrado porque dicen que soy positivo. Me hicieron el hisopado ayer, martes, y me dijeron que el resultado tarda 48 horas. Pero esta mañana empezó a circular que soy positivo, entonces llamé a Telefe y me dicen que no tienen el resultado, y que va a estar para mañana", aclaró Peña, y brindó detalles de su estado general. "Me siento bien de salud, no tengo ningún síntoma de nada y estoy aislado desde hace 12 días. Según el protocolo, no tengo contacto con mi familia, como solo, estoy solo en un cuarto. Es grave si se filtró el resultado de mi hisopado", manifestó. Como consecuencia, el humorista deberá esperar unas horas.

Ya suman 15 los contagiados en las grabaciones del programa de entretenimientos que dejó de salir preventivamente al aire. Según pudo saber LA NACION, se trata de 11 técnicos, productores y personal que trabaja detrás de cámara; su conductora Lizy Tagliani, y su asistente Floppy , el productor y humorista Miguel Ángel Cherutti, y la modelo Belén Francese .

Por otro lado, varios invitados al programa ya comunicaron a través de sus redes sociales y otras vías que dieron negativo , entre ellos, Melina Pitra, Santiago Maratea, Lizardo Ponze, Diego Moranzoni, y Magui Bravi.

Además de ellos, también estuvieron en el piso del ciclo de Telefe José Chatruc, Silvina Escudero, Manuela Viale, Noelia Marzol, Naira Awada, Gustavo Conti, Florencia Otero, Gabo Usandivaras y Romina Giardina. Todos ellos aguardan el resultado de sus respectivos tests.

"Me están diciendo que di NEGATIVO con el resultado del Covid-19; el hisopado lo hice ayer y me dijeron [sic] 48 horas para saber el resultado. Hoy son 24. Ojalá sea negativo como dicen pero la verdad es que aún del canal no me avisaron nada todavía", aclaró Conti en Twitter tras leer algunos trascendidos, como sucedió con Peña.

Por otro lado, Cortá por Lozano, el magazine de Telefe comandado por Verónica Lozano, hoy comenzó su transmisión virtual, con la conductora desde su casa debatiendo la actualidad con sus panelistas, quienes también se encuentran aislados preventivamente por la proliferación de casos en el canal.

"Estamos cada uno en su hogar porque hemos sido testeados, y hasta que tengamos los resultados vamos a hacer el programa de manera remota. Nos estamos cuidando todos. El virus está cada vez más cerca y tenemos que protegernos. No estoy acostumbrada a salir desde casa así que más temprano estuve chequeando con la producción que todo estuviera bien", contó Lozano al inicio de su programa, que comparte equipo técnico con el de El precio justo, lo que motivó la medida de que no se haga desde el estudio.

La televisión, en estado de alerta

En las últimas semanas, el mundo televisivo se vio sacudido por diferentes casos de trabajadores contagiados de coronavirus. LaFlia, productora de Marcelo Tinelli, informó a través de un comunicado que una integrante había dado positivo de Covid-19 .

"Queremos informar que (...) se confirmó un caso de Covid-19 de una empleada de la estructura administrativa. La misma se encuentra asintomática y con el aislamiento correspondiente en su domicilio. Por otro lado, inmediatamente aislamos a los contactos estrechos, estamos a la espera según protocolo para realizar los test correspondientes y activamos el reglamento de desinfección vigente en la Ciudad de Buenos Aires", comunicaban.

Asimismo, el 15 de junio, el periodista de elnueve, Guillermo "Chiche" Ferro, dio positivo tras realizarse el test. Como consecuencia, se activó el protocolo para preservar a todos los que trabajan en el noticiero Telenueve y a quienes estuvieron en contacto con él.

Guillermo "Chiche" Ferro dio positivo y se activó el protocolo en elnueve

América también dio a conocer su primer caso positivo dentro del canal. Según se informó se trata de un colaborador que se desempeña como jefe técnico en el sector de iluminación. En el comunicado que fue enviado por la empresa a sus trabajadores, se detallaba que el empleado se encontraba "asintomático y en su domicilio", y que "no hubo contacto estrecho en los términos del protocolo vigente en la Ciudad de Buenos Aires". De todos modos, se dispuso aislar preventivamente a sus compañeros de tareas por el plazo de 14 días.

El mundo radial tampoco estuvo exento de los coletazos de la pandemia. Dos emisoras debieron tomar medidas preventivas debido a casos positivos: se trata de FM Pop y La 100.

Según informó FM Pop a través de un comunicado, un integrante del equipo de producción se había contagiado, aunque no dieron su nombre. La persona es parte del programa Despierta corazón, conducido por Diego Korol. Desde la radio aseguraron que activaron el protocolo sanitario y de manera preventiva también aislaron a todos los compañeros de equipo durante los próximos quince días, además de llevar a cabo el proceso de desinfección correspondiente.

En cuanto a La 100, el positivo se produjo en El club Del Moro, el ciclo que conduce Santiago Del Moro. "En las últimas horas nos informaron que un compañero de producción de El Club Del Moro era Covid positivo. Ya se tomaron los recaudos pertinentes y seguiremos adelante en cuanto los protocolos así lo habiliten dadas las circunstancias. Gracias por preocuparse. A cuidarse mucho", tuiteó el conductor.

Quique Sacco, contagiado. El miércoles pasado, en su programa de Radio del Plata, De lado a lado, Sacco contó que, al igual que su pareja -la exgobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal-, había dado positivo de coronavirus . Posteriormente, trascendió que su madre, Yolanda, de 88 años, también se había contagiado de Covid-19, Por dicho motivo, Sacco volvió a salir al aire en su programa -en cuya emisora se activó el correspondiente protocolo- para contar en qué condiciones se encuentran.

Quique Sacco y María Eugenia Vidal dieron positivo de coronavirus

"Fue una semana muy especial, en particular, y en especial para todo nuestro equipo de Radio Del Plata; por eso quería acompañarlos, por lo menos en el comienzo del programa, para llevar tranquilidad y también para seguir con el mensaje profundo de concientizar que estamos enfrentando un virus invisible, que no sabemos ni cómo ni cuándo nos puede contagiar y que lo mejor es la responsabilidad de cuidarse y seguir cuidando a los afectos. Es decir, cuidar al de al lado, cuidar al prójimo", expresó el periodista.

"Esto no es un tema de Argentina, esto es un tema mundial. Algunos países lo han vivido y han tenido rebrotes, otros ya están saliendo; nosotros estamos en un pico muy alto, con cifras de las más altas: casi 2 mil infectados y más de 35 muertes en un día. Quería sumarme en este comienzo para que bajemos todos a tierra y sepamos que se trata de la vida. Que acá lo que hay que priorizar es la vida y el cuidado ", reflexionó Sacco.