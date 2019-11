Pequeña Victoria: este lunes, Emma y Antonio darán rienda suelta a su pasión

Finalmente, Antonio deja de lado las dudas y se juega por lo que siente por Emma

Una bebé y cuatro madres. La propuesta de Pequeña Victoria llegó pantalla chica con el propósito de entretener a los televidentes, pero también con el deseo de dar cuenta de las nuevas opciones de paternidad y de maternidad, y echar luz sobre las vidas, relaciones, anhelos y sufrimientos de un grupo de mujeres trans. Una de ellas, Emma (Mariana Genesio) vivirá este lunes un momento tan anhelado como postergado: su primer encuentro amoroso con Antonio (Facundo Arana).

Si bien el flechazo entre ella y el pediatra fue tan inmediato como fulminante, la concreción de una relación entre ellos no fue tarea sencilla. Y no solo por la condición de Emma, que ya de por sí logró desestabilizar a su galán, sino por las reacciones de su entorno más cercano y por el vínculo poco claro que él mantiene con su ex, Lucía (Celina Font).

Sin embargo, más allá de las idas y vueltas, de sus dudas y su temor, Antonio decidió jugarse por lo que siente. Por eso, en el capítulo que Telefe emitirá este lunes, llegará el momento tan esperado, aquel en el que la incipiente pareja dé finalmente rienda suelta a su pasión. Pero no solo por eso este episodio será clave. Desde hace un tiempo, una gran incógnita sobrevuela sobre las cuatro "madres" y las tiene inmersas en un mar de dudas: ¿Quiénes son los padres biológicos de la pequeña Victoria?

Al comienzo de la historia, se pensaba que el bebé que Barby (Natalie Pérez) llevó en su vientre había sido gestado con de manera artificial por Jazmín (Julieta Díaz) y Emma. Sin embargo, con el correr de la trama, eso se puso en duda más de una vez. Una de las teorías es que Vicky en realidad es hija de la propia Barby y que su padre no es otro que José (Fabio Di Tomaso), uno de los villanos de la historia.

El hombre de 31 años, fue pareja de Bárbara durante algunos años, y cuando ella lo dejó, se sintió traicionado y comenzó a buscarla con la intención de volver con ella y hacerla regresar al negocio de la prostitución.

Para revelar, finalmente, quiénes son los progenitores biológicos de la bebé, tanto Barby como Jazmín y Emma se realizarán exámenes de ADN.