Hace unas semanas, Celeste Muriega se vio desplazada por Romina Malaspina, quien se sumó al noticiero de Canal 26 y desdibujó el lugar que tenía la bailarina. Finalmente, Celeste dio un paso al costado y renunció a la señal, molesta por el trato recibido.

"Es verdad que me fui de Canal 26. Cuando cerrás un contacto y no se cumple, no quedás bien. No le echo la culpa a Romina porque no tengo nada contra de ella y si le ofrecen un lugar como conductora es obvio que lo va a agarrar. Di un paso al costado y sé que todos los cambios significan crecimiento", explicó Muriega este martes, en diálogo con el ciclo Confrontados.

Sobre el supuesto enfrentamiento con Malaspina por celos profesionales, aseguró: "Me llevaba bien con Romina y soy sincera en eso. No soy una persona conflictiva. Tampoco tuve relación con ella más allá de lo que se vio al aire. Pero sí tuve un cruce con la producción porque no se cumplió lo que habíamos pactado en el contrato. Entiendo que es la chica del momento y cada uno elige lo que le sirve. Quizá les sirve más ella que yo. No me interesó seguir en un lugar en el que no estaba cómoda".

Muriega también se refirió al vestuario sexy que usan las mujeres en el noticiero del canal. "Nadie me dijo cómo vestirme. Siempre tuve libertad de vestirme como quise. Venía de ser vedette y bailarina y pasé a ser conductora de un programa de noticias y lo abordé como pude. Hay una diferencia entre la fama y el reconocimiento artístico, y a mí me interesa lo segundo, que sé que se logra escalón por escalón", indicó.

La bailarina y actriz contó también que la esperan nuevos rumbos, ya que en octubre se suma a Crónica TV y además hará autotreatro con Nito Artaza y Cecilia Milone. "Estoy viviendo un momento hermoso, porque además acabo de volver de Miami, adonde viajé por trabajo", finalizó.