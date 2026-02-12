Mica Vázquez debutó como camarera de su restaurante porque no se presentó ninguno de sus empleados

A Micaela Vázquez no se le cayeron los anillos después de hacerse cargo de su restaurante en Villa Urquiza ante la falta de personal. La actriz agregó a su labor habitual como panelista de Luzu TV el empleo de moza. Según contó horas previas a desempeñar este nuevo rol, le causó nervios y ansiedad, además indicó que temía por olvidarse el pedido de los comensales. “Atendido por sus dueños”, bromeó.

La noticia la dio Vázquez durante la emisión del miércoles en Antes que nadie. Allí anunció: “¿Cuando van a un lugarcito vieron que dice ‘atendido por sus dueño’? Si hoy van a estar por Villa Urquiza voy a estar yo. Estamos con un par de empleados de baja por enfermedades, cosas que pasan, entonces nos sumamos mi cuñada, mi suegra y yo. Porque Gero (su novio) tiene una cena con sus amigos”, explicó la actriz entre risas.

Mica Vázquez se mostró al cierre del restaurante

Acto seguido Vázquez comenzó a practicar como si fuera moza con el resto de sus compañeros de panel Yoyi Francella, Diego Leuco y Martín Dardik. Allí le mencionaron una lista de pedidos y ella las tuvo que memorizar.

“Lo más difícil es la bandeja con los platos. Para mí es peor levantar la mesa que llevar los platos. Levantás donde tenés que levantar todo, meter, llevar… Si yo siento que hay una buena performance, voy a decir: “Si quieren dejarnos una reseña… sí, pero si veo que no estoy para joda, no digo nada. Desde las siete hasta las doce vamos a estar ahí”, detalló la actriz y cerró: “También voy a estar lavando, voy a estar mucho en la bacha”.

Mica Vázquez es sorprendida tomando pedidos

A la noche de ese mismo día Mica Vázquez subió una historia de Instagram antes de llegar a su restaurante: “Ya estoy en zona Conserva, me siento igual de ansiosa que en mi primer día de clases y es mi trabajo. Estoy llegando tarde, tendría que haber llegado hace media hora. Ya hay gente y estoy estresada, pero todo va a salir bien, los espero”.

Mica Vázquez con sus familiares después de cerrar el restaurante (Fuente: Instagram/@micavazquezok)

En los siguientes posteos se la vio a Vázquez ejerciendo como camarera, desde la toma de pedidos hasta cómo llevaba la bandeja a una mesa. Al finalizar la jornada posó con sus familiares que la ayudaron a poder concluir con otra jornada de trabajo.

Sorprenden a Vázquez como moza

“Doce y veinticinco, lo hemos hecho. Salió todo bárbaro. En la cocina bien, la rompieron toda, vino un montón de gente. La rompimos”, sostuvo Vázquez al mismo tiempo que grabó a todos los responsables que la ayudaron a abrir el local.

La reacción de los usuarios ante el nuevo rol de Mica como moza (Fuente: Instagram/@antesquenadie__ )

“La mujer de las mil vidas. Motorcito espiritual”; “Micaela siempre lo da todo, no importa cuando leas esto” y “Lo que se define como mujerón”, fueron algunas de las reacciones que plasmaron los usuarios en la sección de comentarios.