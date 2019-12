Puli Demaría habló del dolor de Pampita Ardohain tras "la traición de la niñera"

Puli Demaría se refirió a la tristeza de su amiga, pampita Ardohain, tras las acusaciones de su exniñera, Viviana Benítez Crédito: Instagram

19 de diciembre de 2019 • 12:42

" A Caro le dolió muchísimo la traición de la niñera. Es real", aseguró Puli Demaría, una de las amigas más cercanas de Pampita Ardohain, sobre las acusaciones mediáticas que hizo Viviava Benítez en contra de la modelo. "A todas nos dejó azoradas, porque todas sus amigas la conocemos. Y es verdad que fue dama de honor en la boda de Caro e invitada en la fiesta, y no que estaba para ocuparse de los chicos", indicó en Los ángeles de la mañana.

"Este año fue un tsunami para Caro. Arrancó bien, volvió con Pampita Online en Net TV, con un lindo grupo, y tenía pareja [en referencia a Mariano Balcarce]. Después bajó, y volvió a repuntar con Roberto [García Moritán]", dijo la DJ. "Caro tiene fortaleza y va para adelante en la vida, y eso atrae. Las dos tuvimos vidas duras y nos acompañamos mucho. Cuando falleció el papá de mis hijos mayores, Caro estaba en ShowMatch y vino a casa cuando terminó, a la madrugada. No me la esperaba. Yo intentaba hablar con mi hijo mayor, decirle qué había pasado. Y Caro le habló a mi hijo como nadie. Le explicó el duelo desde su dolor, le dijo que la vida es como un mar con olas que van y vienen".

"La acompañé a ella en su momento también, y esas cosas son las que nos hacen amigas. Nunca le digo Pampita porque no me sale, mi amiga es Carolina. Por eso cuando le dan, me aflijo. Ella se arma una coraza y está bien. Es una madraza", detalló Demaría, que sería una de las primeras participantes confirmadas del "Bailando 2020".

Finalmente, la DJ también habló de la relación entre Pampita y su ex, Benjamín Vicuña. "Benja es el papá de sus cuatro hijos. Creo que lo pudo perdonar; con el tiempo vas entendiendo por qué suceden las cosas. Cada uno pudo rehacer su vida, reacomodarse. Son padres presentes, y amorosos", recalcó. Y agregó: " Es verdad que ella se fue de la casa con su ropa nada más".