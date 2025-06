Qué rating alcanzó la transmisión del partido de River en el Mundial de Clubes

Se sabe que el encendido en televisión abierta va en caída y que, mes a mes, los canales tienen que batallar para que no se vaya más público de la pantalla chica. Telefe decidió transmitir en exclusiva el Mundial de Clubes FIFA 2025, el evento deportivo más destacado del año, que reúne por primera vez en la historia a los 32 equipos más relevantes del mundo. Además, es la oportunidad para seguir a los dos equipos argentinos clasificados, River Plate y Boca Juniors, y todas las figuras argentinas campeonas del mundo que brillan en los clubes más importantes del planeta: Lionel Messi, en el Inter de Miami; Lautaro Martínez y Joaquín Correa, en el Inter de Italia; Enzo Fernández, en el Chelsea; Julián Álvarez, Rodrigo de Paul, Nahuel Molina, Ángel Correa, Giuliano Simeone en Atlético de Madrid; Thiago Almada en el Botafogo, Nicolás Otamendi y Ángel de María, en el Benfica, y todas las estrellas del Real Madrid, Manchester City, Bayern Múnich, PSG, Flamengo y Pachuca, entre otros.

La transmisión del Mundial de Clubes; cómo le fue a la emisión de River Plate vs. Urawa Red Diamonds Rodrigo Néspolo - Enviado Especial / LA NACION

Como viene sucediendo desde la ceremonia inaugural, cada encuentro le da a Telefe números superlativos en materia de rating, y el debut de River no fue la excepción. El equipo de Marcelo Gallardo se enfrentó a Urawa Red Diamonds, en el estadio Lumen Field, de Seattle, correspondiente al grupo E del Mundial de Clubes, con una marca máxima de 27 puntos. Desde las 15.15, el canal comenzó con toda la cobertura de la previa con un piso de 10 puntos y llegó a un pico de 12.4, con el calor de los hinchas que esperaban con ansiedad a su club. El dato de color es que los demás canales no perdieron audiencia, esto indica que sumó mucho público a ver televisión, en la tarde de este martes. DDM llegó a los 3,6 puntos, Viviana en vivo se mantuvo entre los 2,7 y 3,0, Con Carmen alcanzó los 2,1 y la Televisión Pública estuvo en 0,2.

Con la cobertura periodística encabezada por Pablo Giralt y Juan Pablo Varsky, el primer tiempo comenzó pasadas las 16 hs con un piso de 17,7 y llegó a una marca máxima de 22 puntos. A los 11 minutos llegó el primer gol de cabeza de los millonarios de la mano de Facundo Colidio. Pero el pico de rating llegó en el segundo tiempo, que arrancó con un piso de 23,9 puntos y llegó a los 27 puntos con el triunfo de River por 3 a 1, con goles de Sebastián Driussi a los cuatro minutos, mientras que Yusuke Matsuo descontó para el conjunto japonés a los 12 y a los 27, tras un córner desde la izquierda de Marcos Acuña, Maximiliano Meza ganó de cabeza.

DDM, el programa de Mariana Fabbiani, llegó a los 3.6 puntos este martes 17 de junio, durante la transmisión del partido de River en el Mundial de Clubes Juan Ignacio Roncoroni - Prensa América TV