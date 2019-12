Daisy May Queen volvio de la India para participar en Quién quiere ser millonario.

Si se cierran los ojos, su voz se asocia con la época dorada de la FM, con datos inéditos de su amado Freddie Mercury, y con un timbre de una calidez muy particular. Sin embargo, hace siete años Daisy May Queen (seudónimo creado a partir de su banda favorita) dejó su vida en la Argentina y se fue a vivir a la India: "Todo el mundo dudaba sobre qué iba a pasar conmigo. Pensaban que iba a durar seis meses, y ahí sigo, feliz y contenta".

En su paso por Quién quiere ser millonario, la locutora recordó que en aquel momento no sabía que iba a estar tanto tiempo alejada; al contrario, había viajado solo para encontrar los restos de Freddie: "Fui a eso, pensando que lo iba a encontrar. Freddie era mazdeista, una de las religiones más antiguas del mundo. Y ellos tienen en Mumbai la Torre de los Silencios, donde dejan reposar a sus muertos, pero no estaban sus restos. Los busqué en otros lugares pero tampoco. Hay un lugar en Inglaterra, que es muy probable que estén ahí o hayan estado, es un dato que me dio la escritora de una de sus biografías".

La investigación se convirtió muy pronto en una aventura que Daisy justificó en el amor que aún le tiene al artista: "Él ha sido una imagen muy fuerte en mi vida, ha sido mi amigo, mi familiar, mi amante, todo. Sé que es muy difícil de entender, pero para una adolescente como era yo, que tenía mis mambos, tener una imagen como la de él me ayudó mucho a salir adelante".

Ese hilo invisible que los une, también la dejó en su lugar en el mundo: "Podés tener mucho éxito pero eso no implica que seas feliz, me faltaban cosas internas. No quería morirme siendo locutora en una radio, tenía ganas de explorar otras cosas, tener otra vida. Y cuando me fui a India entendí que lo importante no es ser feliz, sino estar balanceado, con tranquilidad, dentro de una burbuja de paz".

También, en su recorrido místico, la locutora llegó a ponerle en su casa un altar a la diosa india Kali.

Daisy May Queen terminó la noche ganando 300 mil pesos, que donará al refugio El paraíso de los animales: "Soy vegana desde hace mucho tiempo, y vegetariana hace más. Siento que los animales están a nuestra misma altura, no fueron creados para servirnos a nosotros sino que nosotros fuimos creados para cuidarlos a ellos. Son nuestros hermanitos menores. En el refugio hay más de 800 animalitos que han encontrado un lugar donde pueden, a lo mejor por primera vez, otear lo que es la libertad. Ellos están con el proyecto de un hospital veterinario, no solamente para ellos sino para toda la comunidad".