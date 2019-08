Un asado entre amigos que se convirtió en tragedia.

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 1 de agosto de 2019 • 01:52

"Cuando te falta algo es importante ser creativo para que, con lo que tenés, afrontar lo que te toca. El físico no es lo más fuerte mío, pero le puse garra a otras cosas y me fue bien así que estoy contento". Hace 33 años, Sergio Expert estaba celebrando el cumpleaños de un amigo con un asado, cuando una mala decisión de un grupo de adolescentes terminó en tragedia: "Era el cumpleaños número 20 de un muy amigo mío. Como hacía mucho frío, él decidió hacerlo adentro, en lugar del jardín". La parrilla portátil tenía una pata rota, y como tantas otras veces para mantenerla estable el dueño de casa puso un adorno en el lugar faltante, "Para nosotros era un adorno pero resultó ser una bala de cañón vieja que estaba con algo de carga".

En la explosión, Sergio perdió una pierna y tuvieron que reconstruirle la otra. Y el amigo murió. "Fue en 1986, yo tenía 19 años. Mi familia y mis amigos me ayudaron a salir adelante". El participante de Quién quiere ser millonario se adaptó a la dificultad, "Yo hacía todo tipo de deportes, ahora me divierto con mis amigos jugando al golf. Hay cosas que no hago porque cuido mi otra pierna, que es la que me reconstruyeron".

Los 180 mil pesos que Sergio ganó el jueves (el participante contestaba por medio millón cuando,nuevamente, el comodín de "los tres del público", lo hundió como suele suceder) estarán destinados a publicar un libro en el que cuente su historia: "Hablar me sirvió mucho. Cuando escondés lo que te pasa es como una pava en ebullición, por algún lado va a saltar. Hay por supuesto un tiempo de duelo, a mí me pasó a los 19 y recién lo pude empezar a contar a los 47 años, pero vos tenés que saber que lo malo te va a pasar, lo importante es ver cómo lo vas a superar. De qué manera podés salir de ahí".