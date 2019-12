Daila Asha superó muchos momentos difíciles en su vida.

A pesar de no haber cumplido todavía la mayoría de edad, Daila Asha Echenique Scarpato ya vivió muchas vidas en una, y no todas fueron buenas. Poco después de nacer tuvo que lidiar con un sistema inmunológico deficiente, que le complicó una operación de amígdalas: "Estaba con un riesgo quirúrgico muy alto y no se animaban a operarme. En ese momento sufrí un montón".

Pasado el mal momento, la participante que brilló en Quién quiere ser millonario comenzó el colegio, y con él llegó un nuevo desafío a su vida: el bullying. "Cuando era chiquita me discriminaban mucho en el colegio porque mi mamá es rubia de ojos azules y yo soy morocha. Pero lo importante no es cómo se ve una persona sino lo que puede dar como tal. Cuando crecimos, mis compañeros también entendieron eso. Ahora los adoro, son mi mejor compañía y son los que me hacen seguir adelante todo el tiempo", le contó a Santiago del Moro.

Ese seguir adelante tampoco fue fácil, porque a los 12, en la misma época que sufría por la muerte de sus abuelos, se enteró de que su hermanita tenía autismo y a ella le diagnosticaron cáncer: "Sufrí mucho estrés. Era un cáncer maligno, por lo rápido que se empezó a extender. Un día dicen los médicos: 'Hay que operarla de urgencia'. Me sacaron todo lo que pudieron, y después hubo que esperar tres años para que no apareciera en ninguna otra parte del cuerpo. Por suerte nunca apareció".

Hoy Daila Asha (esperanza en árabe) se la ve muy bien, pasaron los malos momentos y su objetivo es ayudar a su hermana menor: "Cumplió ocho años, tiene autismo y trastornos de desarrollo -reveló con la voz entrecortada-. Cuando nació mi mamá presentía que ella tenía un problema, pero los médicos nos decían que era solo un retraso, que ya se iba a acomodar. Hasta que nos pidieron que la dejáramos de llevar porque no íbamos a encontrar respuesta. Nos decían que nunca iba a poder dejar los pañales, caminar o hablar. Inclusive nos contaban que iba a retroceder".

Pero la madre de las chicas comenzó a investigar y así encontró un tratamiento que le cambió la vida a la familia: "Ahora está rebien, dejó los pañales, camina habla, y está cursando una escuela normal. Pero ese tratamiento es muy caro, así que todo lo que gane hoy es para ella". La participante, con seguridad y conocimiento, llegó a participar por 750 mil pesos, cuando un error la devolvió a los 180 mil asegurados, que se llevó para poder ayudar a su hermana. Antes de despedirse, la adolescente habló del futuro: "Sueño con ser médica, operar con robots y diseñar órganos 3D". La mejor manera de convertir los duros golpes que le dio la vida, en un camino de ayuda y solidaridad para con los demás.