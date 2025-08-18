Rating: cómo le fue a Marley desde China con los hermanos Caniggia y a los knockouts de La Voz

Hace dos semanas, Marley volvió a la televisión con su ciclo de viajes, Por el Mundo. Acompañado de Susana Giménez recorrió parte de Estambul y obtuvo un buen promedio de 11,2 puntos el día del estreno. La diva de los teléfonos le aportó toda su espontaneidad al programa, que generó muchos comentarios positivos en redes por el impacto de verla nuevamente en televisión. La segunda invitada fue Momi Giardina, histórica bailarina de Showmatch y humorista devenida en personaje por sus intervenciones en Luzu TV, el canal de streaming de Nico Occhiato. Allí los resultados fueron muy diferentes, ya que recibieron muchas críticas porque se la pasaron la emisión completa haciendo chistes, en lugar de mostrar los atractivos que tiene un país como China. El viernes obtuvo la marca más baja desde que empezó: 7,7 y 6,1, en la primera y segunda parte, respectivamente. Y aunque los números de audiencia fueron mermando, siempre se mantuvo entre los más vistos del día.

Marley y Charlotte Caniggia de visita en Zhangjiajie

Este domingo, la producción del programa decidió nuevamente apostar más al show que a poner en el aire un programa de viajes. Desde el momento que invitaron a Charlotte y Alex Caniggia, sabían que la cosa no iba a ser fácil. Los hermanos están distanciados por diferentes cuestiones familiares y Por el Mundo tuvo la idea de juntarlos. Todo comenzó tras los polémicos dichos de la mediática sobre Melody Luz, madre de la hija del joven, en redes sociales. Esto provocó que su gemelo la bloquee y corte todo tipo de contacto. En el aeropuerto de Ezeiza, el hijo de Mariana Nannis le dijo a Puro Show: “Yo estoy en mi mejor momento, en mi prime. Yo siempre estoy bien, cada vez mejor. Imaginate, ahora estoy viajando a China en primera. En el gallinero nunca viajo, aunque me gustaría en algún momento tener la experiencia. La voy a tener que ver arriba, pero desde que me peleó, desde que puso las historias contra Melody, yo decidí bloquearla, no le hablé más”. Toda la semana, desde las redes de Marley y otros integrantes del programa y desde la pantalla de Telefe se estuvo vendiendo “el enfrentamiento” y se jugó con la incógnita de si se arreglarían o no.

¿Rindió en materia de rating?

El ciclo comenzó con un piso de 6,2 puntos que le dejó el cine de Telefe, liderando la franja. Desde un primer momento, el centro del programa no fue recorrer China, sino el reality alrededor de los hermanos Caniggia. “Si está ella yo no grabo”, abrió el programa Alex, mientras su hermana arriba del micro se negó a compartir con él segmentos porque según ella: “Vive insultando”. Marley comenzó la recorrida con Charlotte desde ZhangJiaJie, una ciudad en el corazón de China que alberga las formaciones geológicas que inspiraron a James Cameron en la película Avatar. Al no poder juntarlos, Marley se vio obligado a hacer parte del programa solo con Mirko y allí visitó la montaña de Tianmen con el teleférico más largo del mundo, que recorre 7.5 kilómetros, el templo de Tianmenshan y mostró las comidas típicas del lugar. A pesar de lo que se podía esperar, el rating subió a 8,5 puntos y fue uno de los momentos más interesantes de la emisión.

Luck Ra y Cazzu en La Voz Argentina

“Este es el programa de Charlotte, los tuvimos que separar porque no quisieron grabar juntos”, aclaró el conductor. “Él es muy narcisista, nos distanciaron cuestiones familiares. La pelea es por Melody, nunca nos llevamos muy bien”, confesó la hija de Claudio Caniggia, mientras recorría la montaña de Tianmen y su hermano se mantenía en otro lugar. “Soy team Mariana, Melody no paraba de bardear a mí mamá, mi hermano no habla con ella y está con mi papá. No quiero tener una familia tan quilombera. Yo salí a bardear a su mujer y él es medio rencoroso, ya no nos hablamos”, admitió la joven. El programa tocó un pico de 11,1 puntos, liderando la franja.

Pasadas las 22 comenzó una nueva gala de La Voz Argentina con un piso de 11,2 puntos. Con los Knockouts, siguiente etapa del show, llegaron nuevas reglas y nuevos desafíos. Dos participantes de un mismo team cantan un tema cada uno, y su coach deberá decidir quién sigue en el certamen. Nuevamente, cada uno podrá robar hasta dos participantes de otro equipo. Para preparar a los concursantes, los jurados tuvieron, a su lado, a grandes referentes de la música actual. Por primera vez en la historia del programa, los co-coaches también están presentes en el escenario principal, acompañando a los coaches a la hora de decidir quién debe seguir en la competencia. Cazzu junto a Luck Ra, Emmanuel Horvilleur con Miranda!, Zoe Gotusso junto a Lali Espósito y el Chaqueño Palavecino con Soledad Pastorutti.

La noche la abrieron los hermanos Enrique y Thomás Olmos que interpretaron “La Sachapera” versus el dúo de Agustín Carletti y Mauricio Tarantola de Córdoba con “El embrujo de mi tierra”, de Peteco Carabajal. Soledad les hizo una buena devolución a todos y se quedó con los amigos cordobeses. Para sorpresa de todos, Cazzu apretó el botón rojo y no dejó ir a los tucumanos. El rating trepó a los 11,6 puntos.

Luego llegó el turno del enfrentamiento entre Federico Mestre con “Tu jardín con enanitos” y Leonardo Belmonte con “Niña bonita”. El joven que tenía que interpretar la cumbia tuvo un comienzo accidentado porque se olvidó la letra pero lo pudo remontar. “No fue la noche de ninguno de los dos pero quien continua es Fede”, admitió Luck Ra.

En el team Miranda! Tiziana Minotti con “Para amarte una vez más” de Patricia Sosa y Sofía Verna con “Todo me recuerda a tí”, de Sandra Mihanovich, subieron al ring y se jugaron el todo por el todo. “Estamos contentos porque las aventuras en la búsqueda de las canciones fueron logradas, la que sigue es Sofi”, les dijo Emmanuel Horvilleur. Ambrosio Cantú que interpretó “Te necesito”, de Luis Miguel, versus Lucio Casella que cantó “Total eclipse of the heart”, fueron parte del knockout equipo de Lali. La cantante pop se quedó con el segundo participante. La marca máxima fue de 11,9 puntos y, de a poco, va llegando el turno de la siguiente etapa: los Playoff.