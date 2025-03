Rating: cómo le fue a Sergio Lapegüe en su debut en América

El encendido de febrero no trajo demasiadas buenas noticias al mundo de la televisión abierta: 13,8 puntos fue el acumulado por los siete canales de aire, al igual que el mes pasado. Comparado con el mismo periodo, en 2024, bajó 3,8 puntos, unas cifras demasiado magras que no se registraron en los últimos veinte años de la televisión abierta. En este contexto, de lunes a domingos, de 12 a 24, Telefe obtuvo un promedio de 6,7 puntos de rating, detrás se ubicaron eltrece con 3,5 puntos, América (1,8), elnueve (1,3), la Televisión Pública (0,3), Net TV (0,2) y Bravo TV (0,1). Marzo es el mes donde todas las señales se ponen los pantalones largos y se esperan varios estrenos para atraer al público que se perdió durante el verano.

América hará varios cambios en su pantalla en pos de poder sostener el tercer puesto en los números generales del rating y, a su vez, incrementar la audiencia. Uno de los pases del año fue el de Sergio Lapegüe, que después de más de treinta años en la pantalla de Todo Noticias y eltrece decidió aceptar la oferta del canal de Palermo y ser parte de las nuevas mañanas de la emisora. El 29 de diciembre del año pasado, cuando se despidió de Tempraneros, el periodista aclaró: “Aquí fui feliz, construí una historia. 34 años es más de la mitad de la vida, y esa historia me la llevo, no queda perdida. Ahora voy a seguir cumpliendo sueños, como los cumplí acá, que somos familia. Acá perdimos amigos que se fueron antes de tiempo, y me llevo amigos que voy a seguir viendo”. Sus sueños tenían que ver con un programa propio dentro de un canal de aire y cuando le llegó la oferta no la pudo rechazar. Así nació Lape Club Social Informativo , el ciclo que debutó hoy, a las diez de la mañana, una franja muy competitiva de la pantalla chica.

El conductor estuvo acompañado por Marina Calabró, Mauro Szeta, Pablo Rossi, Leo Paradizo (deportes), Mai Pistiner, Robertino Sánchez Flecha (política internacional), el Mago Black, Martín Salwe, y El Bicho Gómez y Mica Lapegüe, que le dieron el toque de humor al envío. Como suele suceder con los magazines de la mañana, el programa se compone de un conjunto de temas que va variando de acuerdo a la actualidad del día. Con una escenografía que representa a un club social, el estreno comenzó con 0.8 puntos, cuarto en la franja.

“ Gracias a todos por la espera de estos tres meses, gracias a América por recibirme con los brazos abiertos, hace rato que quieren que yo haga este magazine a la mañana, al estilo Mañanas Informales . Este es un club en el que vamos a necesitar socios en todo el país ¡A laburar!”, abrió el periodista mientras todo el equipo lo secundaba.

Mauro Szeta viajó a Córdoba para contar detalles desconocidos del caso Lian, el niño que continúa desaparecido desde el 22 de febrero. La situación del marido de Jesica Cirio, fútbol, el acuerdo con el FMI, un caso de maltrato animal en Ramos Mejía y las escandalosas declaraciones de Eial Moldavsky sobre Lali Espósito fueron algunos de los temas del menú del programa. Con el estilo amable que supo cosechar en las mañanas de TN, el conductor le habló varias veces al público directamente a cámara . Fue de la cocina a las noticias de actualidad y al humor del Bicho Gómez con la misma comodidad.

¿Y el rating?

Durante la primera hora logró llegar a los 1,7 puntos de rating y se ubicó tercero en la franja. De 11 a 12, su marca máxima fue de 2 puntos y al mediodía, frente a Ariel en su salsa y el noticiero de canal Nueve, logró escalar hasta los 3,2 . Con un elenco de colaboradores estrella, el desafío que tendrá Lapegüe por delante es distribuir el juego entre todos, aunque se sabe que estos ciclos se rigen por el minuto a minuto de rating, con la mayoría de los temas.

Con la llegada de Lape Club Social Informativo, un histórico programa del canal como es Desayuno Americano con Pamela David pasó a emitirse de 8 a 10. Con nueva escenografía de colores en la gama de los anaranjados, amarillo y marrones, nuevo equipo y una estructura más de noticiero, la conductora permaneció mucho tiempo parada proponiendo un zapping de temas con sus columnistas. Acompañada por Carlos Salerno, Julieta Navarro, Juan Etchegoyen y Mariana Contartessi, en esta nueva etapa tuvo a Roberto García Moritán en un mano a mano en el piso y se metió en la “novela turca” Wanda Nara - Mauro Icardi, con una entrevista a Elba Marcovecchio, abogada del futbolista, entre otros temas. El ciclo se mantuvo cuarto en la franja entre los 0.4 y una marca máxima de 1 punto.

Sin cambios en el liderazgo, A la Barbarossa se impuso en la franja de la mañana, como es habitual, con un pico de 5.7 puntos, con una extensa entrevista a Beto Casella que tuvo un fuerte con Eliana Guercio. Además, conversaron con Juan Grabois y con un gran grupo de exjugadores de Gran Hermano que aspiran a entrar a la casa con el Golden Ticket.

Las nuevas apuestas de América TV tendrán que encontrar su lugar dentro un horario muy competitivo donde no solo los canales de aire juegan, sino que las señales de noticias se llevan parte de la audiencia matutina.

