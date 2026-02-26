Cómo fueron los primeros días de Andrea del Boca en GH: lágrimas, cruces y una charla sobre su situación judicial

“Gran Hermano es sanador para mí”, dijo Andrea del Boca en una charla de sobremesa durante su primera noche en la casa más famosa del país. Dueña de una trayectoria de medio siglo en el mundo de la actuación, uno de los motivos que llevó a la artista a ingresar al reality fue volver a mostrarse, según ella misma contó luego del juicio por defraudación que la tuvo como imputada y en el cual fue absuelta.

En sus primeras horas en la casa, la actriz hizo todo lo que muchos tardan semanas en hacer en el reality: lloró y se emocionó al extrañar no solo a su hija y a su mamá -ambas Anna-, sino también a su papá Nicolás del Boca, fallecido en 2018. Pero, además, tuvo tiempo para hablar de su situación judicial y hasta de poner orden en la casa, convirtiéndose en una especie de dueña o ama de llaves. Tal vez por respeto a su trayectoria, miedo al afuera o afinidad, ninguno de los concursantes la nominó.

Andrea, siempre Andrea

Del Boca fue la primera en cruzar la puerta. Aunque es la primera vez que está en la casa, el lugar no le es ajeno: está construida en el mismo estudio en el que hizo su último trabajo con su papá. La primera tarde en el reality, la actriz decidió alejarse de sus compañeros para estar un rato sola en la habitación. “Estoy ahí, sabés que siempre estoy de tu lado. Anna te amo, sabés que te amo siempre”, dijo entre lágrimas mientras acariciaba un almohadón con la cara impresa de su hija.

Dejándose llevar por sus sentimientos, siguió el turno de recordar a su padre: “Cuando entré acá, lo sentía a papá y escuchaba que decía ‘silencio, vamos a grabar: ¡Acción!’ Extraño tus abrazos, sé que estás feliz, soñé que estabas con los abuelos, con la nona, la tía Nelly”. Para sí misma, aunque estaba hablando en voz alta, analizó las primeras horas de juego, dijo que sus compañeros eran todos “muy buena onda” y que no se fue de viaje de egresados, pero que esto era un viaje a algún lugar.

La palabra más buscada

Las sobremesas son largas en la casa de Telefe y fue justamente luego de una cena, cuando el grupo se fue dividiendo, que Del Boca se quedó charlando relajada con Gabriel Lucero y Daniela de Lucía y surgió el tema que todos esperaban que en algún momento de su paso por el show tocara: el juicio por presunta defraudación que duró ocho años y en el cual resultó absuelta.

Sus declaraciones fueron casi en paralelo a que afuera de la casa se conociera que la fiscal Fabiana de León apeló la sentencia judicial de septiembre del año pasado que establecía que la actriz y otros diez imputados, entre ellos el exministro de Planificación Julio De Vido, fueran absueltos. La imputación fue por un presunto desvío de fondos en el financiamiento de la novela grabada en 2015, Mamá Corazón.

“Fui cancelada durante diez años por un juicio que era netamente político y me condenaron en los medios, horas y horas en los programas y tenía que colgarme en Plaza de Mayo más o menos”, dijo y luego les explicó a sus compañeros que la escuchaban: “Fui absuelta. Mi viejo no lo soportó; de la depresión se le generó un tumor y a los tres meses se fue. Para mí es sanador Gran Hermano porque es decir ‘no tengo nada que ocultar y me meto en la boca del lobo, en el programa de mayor rating para decir estoy acá, yo no me escondo’”.

Mamá Andrea

“La veo bien como jugadora, es buena escuchando y muy madre. Con los perfiles más jóvenes, puede escuchar y hacer sus socios en el juego, así que bien ahí. Mamá es mamá”, predijo su hija Anna del Boca en diálogo con LA NACION y así se está mostrando. La actriz es una de las primeras en levantarse; ordena, cocina, escucha, pero también con modos suaves reta y pone reglas para que la convivencia entre los 27 “hermanitos” sea llevadera.

“No se tira la comida”, le advirtió a Mavinga pensando que su compañera había desperdiciado un pedazo de pollo. Aclarado el asunto, al mediodía del martes, Del Boca decidió extender el pedido hacia el resto del equipo y sugerir (o imponer, según como quiera verse) ciertas normas. “No usen cinco jabones a la vez, cada uno envuelve el suyo después de usarlo”, pidió en primera instancia. Luego siguió: “No se tira la comida, hay gente que no tiene para comer y nosotros tal vez tampoco dentro de poco. Ayer quedó pollo en el horno y no es justo porque después se tira. En breve se van a terminar las provisiones”, dijo muy seria.

Su pedido, más que acertado, en un juego como Gran Hermano puede ser la chispa que dispara el incendio. Sin embargo, quizás porque más de la mitad de los participantes crecieron mirando sus novelas, nadie se atrevió a discutir. Incluso muchos sumaron sugerencias para completar la idea de la actriz. Aun así, se mostró servicial, ofreció comida y colaboró a la hora de cocinar.

Dicho esto, redobló la apuesta y retó a la exvedette Yanina Zilli que, mientras algunos ordenaban y ponían la mesa, se asomó a la mesada para probar un poco de la picada que Santiago del Moro les había enviado. “Yani, esperemos a todos”, dijo sin titubear, cual madre.

“Yo me estaba comiendo la palta”, dijo la exvedette en la gala al conductor, haciendo alusión al reto de Del Boca y bromeando en un claro guiño al escándalo entre Pampita Ardohain y la China Suárez en el motorhome. “Soy la mamá rompe, pero tirar la comida no me gusta, me duele, hice budín de pan para no tirarlo, ¿podés creer que se tiraron dos bandejas de sushi?”, lamentó la protagonista de Perla Negra, Celeste, Antonella y tantos otros éxitos.

“Andrea, al confesionario”

La votación de Andrea del Boca en Gran Hermano

El miércoles por la tarde, cuando los últimos ingresantes ni siquiera habían cumplido un día en la casa, comenzaron las nominaciones y el lunes próximo se conocerá quién será el primer expulsado de la edición. Llamativamente, ya que son muchos y hay ocho jugadores en placa -Carmiña Masi (31), Emanuel Di Gioia (7), Manuel “Manu” Ibero (7), Brian Sarmiento (5), Jennifer “Pincoya” Torres (5), Gabriel Lucero (5), Yanina Zilli (5) y Solange “Sol” Abraham (5)-, nadie votó a Del Boca. Tal vez tenga que ver con su actitud maternal, mediante la cual entre retos y consejos, intentó cuidar la comida de la casa, o por admiración a su trayectoria o simplemente por afinidad.

En consonancia con la decisión de la mayoría de sus compañeros, sin haberlo charlado entre ellos, por supuesto, Del Boca votó a Carmiña y a Yanina Zilli.