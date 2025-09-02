Rating: cuánto midió el debut del primer round de todos contra todos de La Voz Argentina

Tras la definición en vivo de los integrantes de cada team por el voto del público, La Voz Argentina entró en una nueva etapa. Llegó el primer round: todos participantes del mismo equipo interpretarán una canción cada uno, el coach tendrá la posibilidad de salvar solo a tres. Los demás serán evaluados por los otros coaches. El artista que obtenga la puntuación más baja quedará eliminado del programa.

A las 21, Sofi Martínez, Santi Talledo y Momi Giardina, como hosts digitales, comenzaron a reaccionar a los contenidos de La Voz Argentina desde Streams Telefe y en Luzu TV con 25.000 personas. Juntos reúnen a una gran comunidad, con más de 10.000.000 de suscriptores en sus canales de YouTube y más de 53.000.000 de seguidores en redes sociales. Una de las decisiones que tomó el canal para atraer a un público más joven a la pantalla, además del cambio de Marley por Nicolás Occhiato en la conducción.

Pasadas las 21.40, debutó La previa de La Voz, donde se podrán ver momentos de la grabación que nunca salieron al aire, la preparación de los participantes y otros contenidos. El segmento especial comenzó con un piso de 8.3 puntos que le dejó Telefe Noticias con todo el backstage de la gala del domingo y subió hasta los 9.3.

A las 21.50 arrancó la gala, con un piso de 10 puntos, con el primer round del Team Lali conformado por Jaime Muñoz, Rafael Morcillo, Valentino Rossi, Lola Kajt, Alan Lez, Iara Lombardi, Nicolás Armayor y Giuliana Piccioni.

“Si no te hubieras ido” de Marco Antonio Solís, fue el primer tema elegido por Nicolás Armayor, el participante que obtuvo la mayor cantidad de voto del público. Luego fue el turno de Rafael Morcillo, “la voz del pop del team Lali”, según reconoció la misma Espósito y cantó “Astros”, de Ciro y los persas. El rating trepó a 11.4 puntos cuando Lola Kajt interpretó “Plegarias” de Nicki Nicole.

Valentino Rossi eligió “Fuego contra Fuego” de Ricky Martin. En el caso de Iara Lombardi, la joven interpretó uno de los temas más icónicos de nuestra historia, “Un’ Estate Italiana”, la canción oficial de la Copa Mundial de la FIFA Italia 1990. Alan Lez tuvo el desafío de hacer su propia versión de “Who wants to live forever”, de Queen y no defraudó.

A Jaime Muñóz, el más joven del equipo, le tocó cantar un vals de 1941, “Caserón de tejas”. Un momento muy divertido se dio en la pista cuando Luck Ra invitó a Occhiato a enfrentarse a un duelo de guantes con el participante, que es boxeador profesional. El rating subió a los 12 puntos, mientras tanto en Luzu y Telefe streams 88.000 usuarios compartían, en vivo, reacciones de cada uno de los concursantes. Finalmente, Giuliana Piccioni interpretó “No llores por mí Argentina”, del musical Evita.

Lali Espósito eligió a Alan Lez, Iara Lombardi y Valentino Rossi. Por el voto de los coaches fueron salvados Jaime Muñoz, Lola Kajt, Giuliana Piccioni, Rafael Morcillo y quedó eliminado Nicolás Armayor. La marca máxima de la noche fue para el talent show de Telefe con 12.4 puntos. Mañana llegará el turno del team de Luck Ra.

Por su parte, Guido Kaczka comenzó con un piso de 5.5 puntos y llegó a una marca máxima de 8.1. En América, Trato hecho recibió a Eduardo Cabral, enfermero del Hospital Meléndez de Adrogué. Fue a participar con la ilusión de ganar los 20.000.000 de pesos para poder adaptar su casa, ya que su mama perdió la visión de un ojo. El ciclo de entretenimientos arrancó con 1.8 y se mantuvo tercero en la franja con un pico de 2 puntos, cerca de Bienvenidos a ganar que obtuvo 1.8. El concursante le ganó a la banca en la ronda final, aceptando el trato antes de abrir su maletín que tenía tres millones y se llevó $ 4.510.000.

Mario Pergolini entrevistó a Daniel Hadad en Otro día perdido

Más tarde, Mario Pergolini recibió a Daniel Hadad como invitado central de Otro día perdido. El late show de eltrece arrancó con un piso de 5.6 y llegó a los 5.9 puntos, con una interesante conversación entre el conductor y el periodista sobre cómo la inteligencia artificial está modificando el mercado laboral y la vida de cotidiana.

Por su parte, Pasapalabra arrancó con un piso de 7.5, liderando la franja, y se mantuvo en los 6 puntos. Participaron de la competencia Nicolás Echegaray, Celeste Muriega y Mariano Argento versus Rita Fernández, Christian Sancho y Alejandro Vettorazzi.