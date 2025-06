Rating: cuánto midieron el estreno de La Voz Argentina, la primera final de Gran Hermano y los Martín Fierro de Teatro

Eventos en vivo, comienzos y finales de temporada son garantía de alto rating. Todo junto hizo de la noche del lunes una de las más exitosas de junio en materia de audiencia, un mes que viene muy bien aspectado por los buenos números de los partidos del Mundial de Clubes por Telefe.

Todo comenzó a las 20 en la pantalla de América, con la alfombra roja de la ceremonia de los premios Martín Fierro de Teatro. Gimena Accardi, Guido Záffora, Augusto Tartúfoli y Sabrina Rojas cubrieron todos los looks de las figuras invitadas, con una marca máxima de 3.6 puntos. Pasadas las 21.30, desde la Usina del Arte arrancó la gala conducida por Karina Mazzocco y Martín Bossi, con un piso de 2.9, en cuarto lugar, la franja la lideró Telefe Noticias con 13,7.

Martín Bossi y Karina Mazzocco, conductores de la primera entrega de los Martín Fierro de Teatro Gerardo Viercovich

Desde las 21, Sofi Martínez, desde Miami, junto a Momi Giardina y Santi Talledo reaccionaron al programa en vivo, llevando toda la emoción del big show a las plataformas digitales, reforzando el espíritu multiplataforma de esta nueva edición con más de 60 mil usuarios. Los contenidos de La Voz Argentina van a convivir en simultáneo en las plataformas de Telefe y Luzu TV.

La Voz Argentina por Telefe Captura

A las 21.45 comenzó una nueva temporada del talent show con un gran musical a cargo de los cinco coaches, Lali, Luck Ra, Soledad y Miranda!. La gala arrancó con un buen piso de 13,6 puntos y marcó el debut de Nicolás Occhiato como conductor. En esta primera instancia se pudieron ver las audiciones a ciegas de Mauricio y Agustín, un dúo cordobés que interpretó “El Olvidao” y si bien logró que cuatro de los cinco se dieran vuelta, se quedó en el team de La Sole. Gabriel, de la provincia de Buenos Aires, optó por “Definy Gravity”, del musical Wicked y mientras que los cinco coaches lo codiciaban, eligió ser parte del team Lali. A esa altura el rating trepaba a 15,3.

Catalina, de Almagro, con “Eyes Of The Tiger” no convenció a nadie. En cambio, Nina, de La Plata, se destacó con una versión muy particular de “Latin Girl”, de Emilia, que sedujo a todos. Lali fue bloqueada por los Miranda, entonces la cantante se quedó en el team del dúo. Luego llegó el turno de Débora, de Ituzaingó, que subió al escenario para interpretar “Love Of My Life”, un tema de Queen muy difícil que no la ayudó para nada. Pablo, de Mendoza, con una fuerte historia de vida detrás, fue el último intérprete de la noche con el cuarteto “La cabaña” y obviamente fue team Luck Ra, con quien terminó cantando a dúo. La marca máxima del estreno fue de 20 puntos y lideró la noche.

Gran Hermano 2025 definió a sus tres finalistas Captura

A las 22.30 arrancó la primera parte de la esperada semifinal de Gran Hermano, con 17.3 puntos, liderando la franja. Tras más de doscientos días de convivencia, Santiago Algorta, Ulises Apóstolo, Eugenia Ruiz y Luz Tito pasaron sus últimas horas juntos. Santiago del Moro les mostró, por primera vez, a los fans del programa festejando en las tribunas y se pudieron ver las reacciones de los finalistas. El conductor fue nombrando al azar a los que seguían en carrera: Ulises, Luz y Tato. Eugenia quedó cuarta con el 15.7 por ciento de los votos. Con el testimonio de la recién salida, el pico de la gala fue de 17,7 y terminó con 13,6.

La ceremonia de los premios Martín Fierro tuvo 30 ternas, cuatro homenajes y la estatuilla de oro, el premio mayor, seleccionados por un jurado de 25 personalidades del ámbito teatral: artistas, productores, directores, guionistas, y los socios de Aptra. En cuanto al rating, se vio muy afectado por la competencia con los estrenos de Telefe, ya que se mantuvo cuarto en la franja entre los 1,2 y 2,5.