Rating: cuánto midió el mano a mano de Verónica Lozano con Johnny Depp versus el segundo programa de María Belén Ludueña

Lejos quedaron las épocas donde era moneda corriente ver en la televisión abierta a figuras internacionales en la mesa de Mirtha Legrand, el living de Susana Giménez o la pista del ciclo de Marcelo Tinelli. Por eso sorprendió la noticia de que Johnny Depp visitaría Cortá por Lozano, en el marco del lanzamiento de su película Modigliani, tres días en Montparnasse, la biopic que dirige y llega a las salas este jueves. Es conocida la relación que tiene el actor con Jorge ‘Corcho’ Rodríguez, pareja de Verónica Lozano, quien estuvo muy cerca del operativo de la llegada de la estrella estadounidense.

La visita de Depp se da en el momento que arrancó una nueva competencia en la franja de la tarde con la llegada del ciclo periodístico que conduce María Belén Ludueña en la pantalla de eltrece. El día del estreno, Cortá por Lozano se impuso con un promedio de 5.1 puntos versus los 2,8 de Tarde o temprano. La pelea por el rating de este martes comenzó con un piso de 6.2 puntos para Telefe liderando la franja. Desde temprano, cientos de fanáticos se apostaron en la puerta de los estudios de Martínez con la esperanza de ver a su ídolo. El canal armó un operativo de seguridad para la llegada del actor que no tuvo requisitos excéntricos a la hora de visitar el programa.

“Estamos contentos, excitados, nerviosos porque en un ratito viene el señor Johnny Depp a Telefe. Venimos trabajando hace tiempo y le agradecemos su generosidad y a la de Jorge (Rodríguez), que lo gestionó”, contó la conductora al abrir el ciclo. Lozano entrevistó a los fans en la previa de la llegada del personaje más esperado, mientras que Tarde o temprano comenzó con 2.8, con un móvil desde el colegio de las hijas de Mauro Icardi, quien fue a retirar a las menores después de meses de no verlas.

A las 15 se sumó a la contienda DDM con la noticia del reencuentro de Icardi con Francesca e Isabella y la palabra de Elba Marcovecchio, abogada del futbolista con 2.9 puntos, segundo en la franja. “De parte de Mauro nunca hubo inconvenientes con la comunicación materno filial, y ahora no la habrá. Si el encuentro con la China Suárez se da, tendrá que ver con las dinámicas familiares”, aclaró la letrada. En eltrece, la doctora Mariana Gallego analizaba el mismo tema con 2.5 puntos, ubicándose tercero entre los más vistos del horario. Mientras esperaban a Depp, Lozano contó que había cenado con el actor, en la noche del lunes, junto a Rodríguez. El menú fue empanadas de carne, sus preferidas, y espagueti carbonara. A su vez, aclaró que Johnny no había tenido ningún tipo de requerimiento ni tampoco rechazó alguna pregunta del reportaje. La pantalla de Telefe trepó a 7.1, por la expectativa de la visita internacional.

Johnny Depp con Verónica Lozano. Adrian Diaz Bernini - Prensa TELEFE

A las 15.30 arrancó la entrevista con un piso de 6.3 puntos. Mientras tanto, en América seguían debatiendo el caso Wanda Nara vs. Mauro Icardi con 2.8, y en eltrece, Fernando Burlando opinaba sobre las declaraciones exclusivas de Marcos Pertossi, el padre de Lucas, uno de los rugbiers que asesinó a Fernando Báez Sosa en 2020, con 2.2 de rating. Depp se mostró muy cercano a la conductora, jugó con su perro Copito y habló de lo que significa el cariño del público para él. “Uno se siente bendecido de tener el apoyo de la gente, ver esa demostración de respeto y amor. La gente me ha mantenido vivo”, destacó.

“Lo mejor de ser director es no estar en la película, es un poco una venganza por lo que me hicieron a mí como actor. He trabajado con tantos cineastas que uno aprende lo que no tiene que hacer. Sos como un padre”, reconoció el actor y contó que eligió esta historia porque Al Pacino le recomendó dirigirla. Pero Depp no solo estuvo en la pantalla de Telefe, en DDM mostraron la foto que se sacó Wanda Nara con el actor, durante su visita al canal, en una clara mojada de oreja a Mauro Icardi, que muchas veces se comparó con Depp por el litigio que mantuvo con su ex, Amber Heard. Eltrece subió a 2.6 y se posicionó segundo en la franja, con la presencia de Amalia Granata en el piso y todos los detalles del casamiento de Marianela Mirra con José Alperovich.

En el reportaje hicieron un recorrido por la carrera del actor, su vínculo con los Rolling Stones, la relación con sus hijos, su admiración por Marlon Brando y el impacto en la audiencia del personaje de Jack Sparrow, de la saga Piratas del Caribe. Si bien la entrevista tuvo la contra de la traducción simultánea, que muchas veces entorpece la fluidez, la audiencia le dijo sí: el programa de Lozano llegó a una marca máxima de 7.7 puntos, número poco frecuentes para esa franja horaria. Un personaje diferente, que junto con la calidez que suele tener la conductora en sus notas, atrapó el interés de la gente y demostró que cuando el contenido es atractivo, el público aparece.