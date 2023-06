Rating del martes: los números de MasterChef encendieron alarmas en Telefe, ¿quién le arrebató el liderazgo?

escuchar

Este martes, los números del rating de MasterChef (Telefe) no fueron buenos , tocando un piso preocupante. El formato, conducido por Wanda Nara, no sólo no lideró el día, sino que tampoco pudo encabezar los números de su canal y se ubicó en el tercer lugar de los más vistos de la jornada.

El promedio de la competencia gastronómica fue de 8,9 puntos , escalando a un pico de 10,3 puntos. Cuando a las 23.03 comenzó MasterChef, el escore de Telefe marcaba 8,9 puntos, pero quince minutos después de la medianoche, cuando concluyó el programa, la cifra había descendido a 7 puntos, perdiendo casi dos puntos , si se toma en cuenta el número del inicio y más de tres puntos por debajo de su pico de audiencia.

Con todo, este brusco y llamativo descenso no fue capitalizado por eltrece , al punto tal que el mayor encendido del día volvió a quedar en manos de Wanda Nara . A la misma hora en la que salió al aire la competencia de las hornallas, la ficción Argentina, tierra de amor y venganza 2 (eltrece) marcó un promedio de 5,1 puntos, un número muy por debajo de las expectativas que se tenía sobre este producto.

En términos de producción, podría decirse que MasterChef y ATAV 2 son los formatos de mayor envergadura de la televisión, algo que ayer no se vio reflejado en la devolución del público.

En MasterChef, nuevamente Wanda Nara intercambió pareceres con Juan Francisco. Anoche, la conductora desafió al participante con un juego antiquísimo.

MasterChef compitió con la última parte de Los 8 escalones de los tres millones (eltrece), el ciclo conducido y producido por Guido Kaczka que fue lo más visto de su canal .

Desde las 21.30, Kaczka marcó un promedio de 9,5 puntos y escaló hasta un techo de 10,7 puntos. Durante los dieciocho minutos que compitió con MasterChef, superó a este formato en más de un punto, pero también afectó la audiencia de Pantanal, la tira de Telefe que ocupó el aire del canal entre las 21.50 y las 23.03, con un promedio de 8,8 puntos.

En Los 8 escalones de los tres millones estuvo de invitado Roberto Moldavsky. A la hora de la presentación, Kaczka acusó al humorista de haber escrito su propia introducción, generando un momento divertido.

Las noticias a la cabeza

Lo más visto del día fue Telefe noticias (Telefe), con un promedio de 9,6 puntos , una décima más que Kaczka, y un pico de público que escaló hasta los 10,2 puntos, arrebatándole el liderazgo a MasterChef. En esa franja, que comienza a las 20, Telenoche (eltrece) hizo 6,8 puntos, tocando un máximo de 7,4 puntos.

En Telefe noticias, Cristina Pérez abordó uno de los temas del día, un hecho que se repite cada año cuando irrumpen los fríos más agresivos. Ayer, en el barrio porteño de Villa Crespo, un hombre en situación de calle murió debido a las bajas temperaturas imperantes .

En Telenoche, Daniel Malnatti siempre ofrece muy buenas secciones. Ahora, en pleno año electoral, está a cargo de Esos curiosos candidatos nuevos. Ayer, fue el turno de Gabriel González, conocido como “Rosita, de Pasión”. El actor, que es una de las figuras de Pasión de Sábado, el programa de música tropical de América, se postula como intendente y concejal de Quilmes .

También en el plano informativo, Buen Telefe, El noticiero de la gente y Staff de noticias, todos de Telefe, ganaron las franjas del amanecer, el mediodía y la medianoche con promedios de 2,4; 8,1 y 4,3 puntos, respectivamente. En esos mismos horarios, Arriba argentinos, Mediodía noticias y En síntesis, que salieron por eltrece, marcaron 1,8; 5,2 y 3,8 puntos, cada uno.

Por fin empataron...

La competencia entre Bendita y LAM hace que ambos se alternen los liderazgos desde elnueve y América. Ayer, finalmente, los ciclos cerraron su promedio en 4,5 puntos, siendo los programas más vistos de sus canales .

LAM se enfoca en los temas de la farándula, generalmente con una buena dosis de escándalo, pero sorprende cuando invita a figuras destacadas para mantener charlas que se apartan de la agenda previsible, tal como sucedió el viernes con una gran entrevista que le hizo Ángel de Brito a Cecilia Roth , donde descolocó a la actriz al preguntarle por la adopción de su hijo.

Bendita también se ocupa de la farándula, aunque, a veces, amplía su temario. En este caso, lo hace a través de sus clásicos informes muy bien editados y con mucho humor. Beto Casella es un muy buen conductor que sabe repartir el juego entre sus colaboradores y, sobre todo, mirar con espíritu crítico lo que muestra la televisión del día .

Un conductor con impronta popular y una puesta en escena barroca, algunos de los tópicos de la esencia de Bendita

Si en términos de promedio, Bendita y LAM empataron, en cuanto a los picos de audiencia, Ángel de Brito tomó la delantera con un techo de 5,6 puntos, superando el máximo de su competidor que fue de 4,9 puntos.

En LAM, una buena parte del programa estuvo dedicada a continuar analizando los robos sufridos por algunas de las colaboradoras del ciclo en los camarines del canal . Según comentaron ayer, la investigación estaría encaminada con buenos resultados en torno a la identidad de la persona que cometió el delito . Dado el buen rating del ciclo, parece ser que a su audiencia le interesan las desgracias de las panelistas.

Otros liderazgos

En la TV Pública, lo mas visto se dio desde las 17.55 con Liga Profesional de Fútbol AFA y la transmisión del encuentro disputado entre Defensa y Justicia y Belgrano. El partido midió 1 punto de promedio y picó hasta 1,2, marca alcanzada en el desenlace.

Los culebrones importados El patrón del mal y El señor de los cielos marcaron 0,5 décimas liderando en Net TV, mientras que en Bravo TV, la ficción importada Destilando amor marcó 0,3 y fue lo más visto del canal.

Encendido más alto:

MasterChef (Telefe) 54,3% del share

Los 5 más vistos:

1. Telefe Noticias (Telefe) 9,6 puntos de rating

2. Los 8 escalones de los tres millones (eltrece) 9,5 puntos

3. MasterChef (Telefe) 8,9 puntos

4. Pantanal (Telefe) 8,8 puntos

5. El Noticiero de la gente (Telefe) 8,1 puntos

Los más vistos de cada canal:

eltrece: Los 8 escalones de los tres millones

Telefe: Telefe Noticias

América: LAM

elnueve: Bendita

TV Pública: Liga Profesional Fútbol AFA

Net TV: El patrón del mal – El señor de los cielos

Bravo TV: Destilando amor

Los + y -:

Socios del Espectáculo (eltrece) 3,5 puntos / Telenueve al mediodía (elnueve) 3,4 puntos

A la tarde (América) 3,6 puntos / Médico de familia (elnueve) 2,2 puntos

Cocineras y cocineros argentinos (TV Pública) 0,8 / Gossip (Net TV) 0,4

Datos de Kantar Ibope Media.