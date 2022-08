Rating: en un jueves con sorpresas, Guido Kaczka le ganó a Telefe y Marcelo Tinelli pelea su audiencia punto a punto

Las mediciones del rating televisivo no les dan tregua a los responsables de las programaciones. Los títulos se revalidan día tras día y nadie tiene ganado el campeonato. Este jueves, en la última noche de la semana en la que compiten La Voz Argentina (Telefe) y Canta conmigo ahora (eltrece), la sorpresa la dio Los 8 escalones del millón (eltrece), el ciclo de Guido Kaczka que le ganó a Telefe noticias (Telefe) y a la ficción turca Fugitiva (Telefe).

Los 8 escalones del millón comenzó a las 21.17, lo cual generó que compitiera con el noticiero líder y con la novela importada que transita momentos decisivos de su trama. El formato basado en la competencia de los participantes sobre temas de cultura general marcó un promedio de 11,7 puntos y escaló hasta un pico de 13,4 puntos , marcas importantes que lo convirtieron en lo más visto de eltrece.

En cuanto a Telefe, Telefe noticias hizo 10,4 puntos y trepó hasta los 11,4 puntos, números que le permitieron conservar su liderazgo en el plano informativo y ubicarse dentro de lo más visto del día, aunque por detrás del ciclo de Kaczka, programa que también superó los 10,9 puntos de Fugitiva.

En el segmento que se inicia pasadas las 22.30, La Voz Argentina (Telefe) hizo 13 puntos y alcanzó una audiencia máxima de 14 puntos, muy buena performance que ubicó al formato conducido por Marley en el envío más visto del día .

Mau y Ricky apuestan a sus conocimientos musicales y a generar show con sus comentarios en La Voz Argentina

Compitiendo con La Voz Argentina, Marcelo Tinelli subió los números de Canta conmigo ahora . La versión local de All together now regresó a los dos dígitos, con un promedio de 10,5 puntos y un pico de 12,6 puntos, marca alcanzada en el comienzo del programa, ubicándose en el cuarto lugar entre los espacios con mejor audiencia de la jornada.

En América, lo más visto del jueves fue Intrusos. El ciclo insignia de la señal, desde esta temporada conducido por Florencia de la V, promedió 3,4 puntos y escaló hasta los 4 puntos , un número muy bueno para el horario y para la señal. El segundo lugar en este canal fue ocupado por LAM, espacio que promedió dos décimas menos que Intrusos y que llegó a un pico de rating de 3,7 puntos. También le fue bien a A la tarde, cuyo promedio fue de 3 puntos.

Con Intrusos, Flor de la V le dio un gran número a América

Bendita (elnueve) subió su promedio con respecto al miércoles, cerrando en 4,4 puntos. También Telenueve al mediodía y Telenueve central, ambos por elnueve, mejoraron sus números, cerrando sus promedios en 3,9 y 3,4 puntos, respectivamente. Tanto el formato de Beto Casella como los noticieros superaron los números de América en sus respectivos horarios.

Cocineras y cocineros argentinos fue lo más visto de la TV Pública con un promedio de 1,1 y un pico de 1,4. En este canal, Todos estamos conectados y Quién sabe más de Argentina marcaron 0,7 décimas de promedio, ubicándose en el segundo lugar de lo más visto de la emisora estatal.

El señor de los cielos y Reperfilar encabezaron en Net TV con 0,6 décimas de promedio, mientras que en Bravo TV, las ficciones extranjeras Esmeralda y Avenida Brasil se ubicaron en el primer lugar con 0,4 décimas de promedio.

Momentos destacados

Un joven participante de Los 8 escalones del millón ganó el premio mayor que entrega el programa conducido por Kaczka. Con la presencia de Jairo conformando el panel del jurado, se vivió un momento de gran emoción cuando el ganador comentó que parte del millón de pesos obtenido le permitiría visitar a su familia en Haití.

En Telefe noticias se abordó uno de los hechos salientes vinculado a la información policial. Con un móvil en vivo, en el noticiero conducido por Cristina Pérez y Rodolfo Barili se dieron detalles del disparo que sufrió un menor de edad en la vía pública en la localidad de Ciudad Evita.

Silvina Luna estuvo en Intrusos y volvió a referirse a las intervenciones que le practicó el médico Aníbal Lotocki . “Me dejé vencer y busqué rehacerme”, dijo Luna ante Florencia de la V, Marcela Tauro y el equipo de periodistas del programa.

Los 10 más vistos

1. La Voz Argentina (Telefe) 13 puntos de rating

2. Los 8 escalones del millón (eltrece) 11,7 puntos

3. Fugitiva (Telefe) 10,9 puntos

4. Canta conmigo ahora (eltrece) 10,5 puntos

5. Telefe noticias (Telefe) 10,4 puntos

6. Zuleyha (Telefe) 10,1 puntos

7. Soñar contigo (Telefe) 9,2 puntos

8. El noticiero de la gente (Telefe) 8,7 puntos

9. Nuestro amor eterno (Telefe) 8,4 puntos

10. Hercai (Telefe) 7,9 puntos

Datos proporcionados por Kantar Ibope Media.