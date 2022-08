Ricardo Montaner contó el curioso día en el que se enamoró de su esposa: cuando ella se casó con otro hombre

Desde el primer momento, Ricardo Montaner enamoró al mundo con sus canciones románticas como “Bésame” y “Tan enamorados”. Pero, la realidad es que el amor no está presente en su vida solo arriba del escenario, sino también debajo. Lleva más de 30 años junto a Marlene Rodríguez, su esposa y madre de tres de sus hijos. Recientemente en una entrevista hizo una declaración que sorprendió a más de uno: la conoció el mismo día que ella se casaba y no precisamente con él.

El clan Montaner creció a pasos agigantados en los últimos años. Cuando Ricardo y Marlene comenzaron a salir, él ya era padre de Alejandro y Héctor, fruto de su matrimonio de una década con Ana Vaz. En 1989 se casó con Rodríguez y decidieron agrandar la familia.

Tuvieron tres hijos, los cuales ya comenzaron a formar sus propias familias. Mauricio (Mau) está casado con Sara Escobar y en la dulce espera de Apolo, Ricardo (Ricky) está feliz con su esposa Stefanía Roitman y Evaluna, la más chica, fue madre de Índigo junto a Camilo Echeverry.

Ricardo Montaner compartió con el público parte de su historia de amor con Marlene Rodríguez (Foto: Instagram @montaner)

Recientemente, el músico de 64 recibió la invitación de Yordi Rosado para participar de una entrevista en su canal de YouTube. Entre los varios temas que abordaron, hubo uno en particular que se llevó toda la atención: el amor. El conductor le preguntó si era verdad que conoció a Marlene el día que ella se casaba y el cantante sorprendió con su respuesta.

“Estaba separado, no divorciado de mi primera esposa y me mudé a Caracas, donde recibí una invitación para el casamiento de la hermana del presidente de la compañía discográfica donde yo estaba”, relató. A partir de esta revelación, viajó unos años al pasado y revivió ese momento.

Marlene y Ricardo se casaron en 1989 y tuvieron tres hijos, Mau, Ricky y Evaluna (Foto: Instagram @montaner)

En esa misma línea, continuó: “Estaba toda la sociedad de caracas ahí y yo con un sacó que me había prestado un amigo cantante, Jorge Aguilar”. Asimismo, comentó que llegó al salón, se bajó del auto y fue Marlene quien lo recibió. “Cuando la vi, ya estaba casada; no fui a la iglesia, sino que a la fiesta y luego la dejé de ver como por seis meses, su matrimonio duró muy poco”, sostuvo.

Sin embargo, él ya había puesto los ojos en ella antes de que le advirtieran que estaba por casarse: “Yo la había visto una vez, entrar y salir de la disquera y me había quedado impactado, me gusto mucho”.

Ricardo Montaner contó que conoció a su esposa el día que ella se casaba

Pero, la vida tiene giros inesperados y segundas oportunidades. Varios meses después, volvieron a reencontrarse pero desde el lado profesional. El jurado de La Voz Argentina contó que fue ella quién dirigió su primer videoclip y fue ahí donde comenzaron a mirarse con otros ojos. El conductor quiso saber cómo se enamoraron y la respuesta que recibió derritió de amor a más de uno.

“A punta de guitarra. Serenata”, reconoció. “¿Viste cuando te pasa... cuando te vas metiendo y no te vas dando cuenta... cuando estás entrando en algo que desconoces, que no sabes que es, que te causa, por un lado, misterio y por otro, no puedes dominarlo?”, reflexionó e intentó explayar un poco más su idea: “Cuando te estás enamorando te pasa eso, vas un poco a ciegas, pero al mismo tiempo quieres y eso es lo que me pasó con ella”.

Con el estilo romántico que tanto lo caracteriza, agregó: “Nos enamoramos desde el primer momento y aun hoy lo estamos. Mantenemos, especialmente, el enamoramiento, esa cosa que normalmente sucede desde la primera chispa hasta un tiempo después y que luego se posterga, se cambia o se modifica y pasa otra cosa”. Por último, lanzó una contundente frase: “Yo no podría estar al lado de ella si no supiera que estoy enamorado”.