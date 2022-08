El llanto de Marcelo Tinelli en Canta conmigo ahora por la historia de vida de un participante: “Es difícil”

“Estoy acá por la bendita razón de mis tres soles, que son mis hijos. Ellos están viviendo lejos y ojalá les llegue este abrazo directo”, expresó Gastón Bellero al pisar el escenario de Canta conmigo ahora (eltrece), el jueves por la noche. La pista musical comenzó a sonar y desde el primer momento la emoción se hizo presente ante el jurado. El propio Marcelo Tinelli no pudo contener las lágrimas al punto que no dudó en ir a abrazar al participante.

Bellero, de 45 años, se presentó en el inmenso escenario de Canta conmigo ahora, en búsqueda de la aprobación de los 100 jurados para pasar a la siguiente etapa. “Mujer amante”, de Rata Blanca fue la canción que eligió para demostrar su talento. Pocos minutos tardó en lograr que los artistas cambien su luz roja por la amarilla, lo que significó la aceptación de la performance.

Marcelo Tinelli rompió en llanto

La canción concluyó, y el estudio se fundió en un solo sonido de aplausos. Mientras, casi sin creerlo, Gastón rompió en llanto y de inmediato se refugió en Tinelli, que decidió apoyarlo en el emotivo momento que atravesaba. “Tenía ganas de venir a darle un abrazo”, expresó, mientras se secaba las lágrimas.

“Hay muchas cosas que me impactaron. Lo primero es cuando hablás de tus hijos y que hace mucho que no los ves y que seguramente van a escuchar esta canción. A mí me pega mucho, sobre todo, uno que ama tanto a sus hijos, cuando no los puede ver sufre mucho, es difícil”, dijo el conductor conmotivo y bajo la atenta mirada de su hija, Candelaria, que forma parte del jurado.

Gastón emocionó a Marcelo

Acto seguido, el participante contó que sus tres hijos viven en Córdoba y él en Buenos Aires. “No es larga la distancia, pero cuesta”, dijo emocionado al indicar que sus responsabilidades laborales es uno de los motivos que hace que este encuentro tarde en llegar. “Ya quiero ir, quiero que estén acá”, agregó y no pudo contener la emoción. Marcelo lo escuchó y no dudó en abrazarlo.

De inmediato, el conductor refirió al segundo detalle que le llamó la atención de la presentación de Gastón: “Dijiste que es la primera vez que hacías esto. ¿Es la primera vez que cantás ante cien jurados o que cantás en público?”. El cantante amateur señaló que si bien su trabajo es como operario automotriz, suele realizar pequeñas presentaciones pero no de una forma masiva y ante grandes personalidades de la música como son los integrantes del jurado: “El Puma” Rodríguez, Coti, L-Gante y Cristian Castro, entre otros.

Gastón emocionó a todos en Canta Conmigo Ahora (Foto Instagram @cantaconmigoar)

“El Puma” Rodríguez tomó la palabra para darle una devolución al participante: “Yo no me levanté de la silla porque tus hijos están lejos. Me lavanté porque aparte de su afinación, el poder de tu voz me paró de la silla”. Luego le aseguró a Gastón que podría tener una largo camino en la profesión, ya que reúne las cualidades que se necesitan para ser exitoso en la música.

En coincidencia con su colega, Cristian Castro señaló que desde que lo vio ingresar al estudio, supo que era su favorito. Los halagos que recibió se plasmaron en el alto puntaje que recibió, con un total de 95, lo que lo dejó con una amplia diferencia positiva de sus compañeros y le dio paso a la clasificación del día.