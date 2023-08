escuchar

Got Talent Argentina (Telefe) no sólo fue lo más visto de la televisión por segundo día consecutivo, sino que subió sus números con respecto al debut . Ayer, este certamen -mal definido como reality- marcó un promedio de 19,7 puntos , superando los 18,1 puntos que había hecho el lunes. Además, este martes picó a una audiencia máxima de 20,6 puntos , números que no logró la última edición de MasterChef (Telefe).

El flamante programa, conducido con simpatía por Lizy Tagliani, comenzó a las 21.50, un buen horario para este formato de público ATP, y finalizó a las 23.01. La búsqueda de talentos de la más diversa índole genera un abanico de propuestas muy atractivas que pueden ir desde una mujer que canta con “sonidos de gallinas”, una bailarina que demuestra su talento interactuando con un aro gigante o un ilusionista que desafía al jurado.

El tribunal, integrado por Florencia Peña, Emir Abdul, La Joaqui y Abel Pintos va encontrando su lugar -al igual que la conductora- matizando sus devoluciones con intervenciones divertidas.

Ayer, un joven realizó una curiosa coreografía performática con bollos de pizza. Pareciera ser que Got Talent Argentina mostrará que las habilidades pueden ser de lo más variadas e insólitas.

Luego del certamen conducido por Lizy Tagliani, la ficción turca Traicionada (Telefe) promedió 11,8 puntos, escalando a una audiencia máxima de 13,7 puntos, el número con el que esta tira tomó el aire, muy beneficiada por el formato precedente.

El prime time de eltrece

Desde las 21.30, ganándole de mano a Got Talent Argentina, Los 8 escalones de los tres millones (eltrece) midió 8,1 puntos, recuperándose de los 6,4 puntos que había marcado el lunes , afectado por el estreno del ciclo de Telefe. Este programa de juegos, conducido y producido por Guido Kaczka, llegó a un pico de 8,6 puntos, logrados cuando ya el formato con Tagliani estaba compitiéndole. Es evidente que la suba simultánea de Got Talent Argentina y de Los 8 escalones de los tres millones deja entrever que se ha sumado público al consumo de la televisión abierta nocturna .

Luego del programa de Kaczka, la tira Argentina, tierra de amor y venganza 2 (eltrece) promedió 5,5 puntos y tocó un pico de 7 puntos, manteniendo sus niveles de audiencia habituales.

Casella vs. de Brito

Luego de las 20, América y elnueve pusieron en el aire a LAM y a Bendita, generándose un “empate técnico” entre ambos. Desde las 20.01, Bendita (elnueve), los más visto de su canal, hizo 4,1 puntos, una décima por encima de LAM (América), que comenzó a las 20.30. En cuanto a sus techos, el histórico formato de Beto Casella picó hasta los 5,1 puntos, mientras que el programa sobre farándula con Ángel de Brito llegó hasta los 4,9 puntos.

Ambos ciclos finalizan algunos minutos después del inicio de Got Talent Argentina, algo que no los benefició ya que se produjo una migración de público desde elnueve y América hacia Telefe . Bendita cerró con 2,8 puntos y LAM se despidió marcando 2,7 puntos.

Se sabe que, en LAM, las historias autorreferenciales de sus panelistas forman parte de la agenda de contenidos. Ayer, Marixa Balli, propietaria de un local de calzados ubicado en el barrio de Flores, se refirió a los rumores sobre posibles saqueos en ese punto neurálgico y populoso de la ciudad y al encono de algunos comerciantes vecinos que no aprobaron que la exvedette difundiera tal cuestión.

La información al día

La mayoría de los ciclos de noticias midieron muy bien . El noticiero más visto fue Telefe noticias (Telefe) con un promedio de 12,1 puntos, algo por encima de lo habitual. También subió Telenoche (eltrece), espacio que, en ese mismo horario de las 20, promedió 8 puntos.

Ayer se conoció la noticia del contagio de Covid de Silvina Luna , internada en el Hospital Italiano con un cuadro crítico. Por la noche, Mariana Mactas, periodista de Telenoche, informó que Gabriela Trenchi, quien fuera paciente de Aníbal Lotocki -al igual que Luna- también se encontraba internada en el mismo lugar. Trenchi es una de las más férreas denunciantes del controvertido médico, inhabilitado de ejercer su profesión.

Desde las 12.01, Telenueve al mediodía (elnueve) marcó 3,4 puntos. A las 13, El noticiero de la gente (Telefe) hizo 7,6 puntos, mientras que Mediodía noticias (eltrece) subió y cerró su promedio en 6,2 puntos.

A partir de las 18.01, América noticias (América) llegó a 4,1 puntos, el mejor promedio de la señal . Desde las 18.02, TV Pública noticias (TVP) hizo 0,4 décimas y Telenueve central (elnueve), que se inició a las 18.58, promedió 3,8 puntos.

A primera hora, Telenueve al amanecer (elnueve) empató con Arriba argentinos (eltrece), en 1,5 . A esa hora, lo más visto fue Buen Telefe (Telefe) con 2,6 puntos. Buenos días, América (América) llegó a 0,9 y 2,1 puntos, en cada uno de sus tramos.

En Telenueve al amanecer se informó sobre la modificación del sistema que permitiría cargar la tarjeta SUBE en el colectivo, algo que, por ahora, no es posible.

Después de la medianoche, Staff de noticias (Telefe) llegó a 7 puntos, Staff, segundo tiempo (Telefe) marcó 3,3 puntos y En síntesis (eltrece) tocó los 4,7 puntos.

Los otros líderes

En la TV Pública, lo más visto fue Cocineras y cocineros Argentinos con 0,8 décimas de promedio. Con 0,3 décimas, en Net TV encabezaron Gossip, Entrometidos en la tarde, Editando Tele XL y Cine Net. Con igual número, Destilando amor y Enfermeras cosecharon la mejor audiencia de Bravo TV.

El encendido más alto:

Got Talent Argentina (Telefe) 64,2% del share

Los 5 más vistos:

1. Got Talent Argentina (Telefe) 19,7 puntos de rating

2. Telefe noticias (Telefe) 12,1 puntos

3. Traicionada (Telefe) 11,8 puntos

4. Todo por mi hogar (Telefe) / Los 8 escalones de los tres millones (eltrece) 8,1 puntos

5. Telenoche (eltrece) 8 puntos

Los + y -:

Ariel en su salsa (Telefe) 5,9 puntos / Socios del espectáculo (eltrece) 3 puntos

Intrusos (América) 2,6 puntos / Todas las tardes (elnueve) 2,5 puntos

Polémica en el bar (América) 2,4 puntos / Lo mejor del Nueve (elnueve) 0,7 décimas

Datos de Kantar Ibope Media