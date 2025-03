Rating: Intrusos vs. Florencia de la V, una pelea día a día

Si bien los números de rating bajaron considerablemente durante todo el verano, los canales siguen estrenando programas en busca de seducir más o nuevos televidentes. El formato de programa de panel es la fórmula que encontraron los gerentes de los canales para llevar adelante una programación en crisis, en una época donde el dinero no sobra y los presupuestos son magros. Sin ficciones a la vista y con los ciclos de entretenimientos reservados para el prime time, la tertulia está a la orden del día.

La franja de la tarde se recalentó con la llegada de Los profesionales de siempre a la pantalla de elnueve. Florencia de la V compite, desde este lunes, con Adrián Pallares y Rodrigo Lussich, que conducen nada menos que Intrusos en su 25° aniversario. Pero este no es un mano a mano más dentro del rubro de los chimentos, ya que es público que hay un enfrentamiento entre los ex Socios del espectáculo y la capocómica, tras su paso por el histórico ciclo de América TV. Durante más de dos años, la conductora estuvo al frente del exprograma de Jorge Rial, tras la salida de la dupla de periodistas que se fueron en 2022 a eltrece. A la dupla siempre le molestó que la actriz los llamara “la gestión anterior”, sin mencionarlos, y ella los tildó de “personas malas, crueles y mentirosas”.

Este lunes en el debut, acompañada por Estefanía Berardi, Leo Arias, Enzo Aguilar, Fabián Medina Flores, Alejandro Castelo y Fernando Cerolini, Flor de la V hizo mención a su polémica salida de América: “ Mi salida de la televisión fue bastante abrupta, me dieron una patada (...) y desaparecí de la noche a la mañana porque en la televisión, generalmente, pasan ese tipo de cosas. Yo estaba armando mi Navidad, lo más feliz y contenta, pero... ¡se me vino la noche! (...) ¡Qué cosa tan ingrata que te echen para Navidad! (...) Yo digo que, por lo menos, hay que esperar a que pasen los Reyes Magos. Bueno, por todo esto me tomé unas vacaciones obligatorias que me sirvieron de mucho porque dije ‘me voy a guardar, que cosas buenas vendrán’ y así fue. Le quiero agradecer a toda la gente de elnueve por la buena onda que recibimos desde que pusimos un pie acá”.

La competencia del lunes la ganaron los Intrusos con un promedio de 2,6 puntos mientras que Los profesionales de siempre midió 2,1 puntos y quedó cuarto en la franja. La relación de Wanda Nara y L-Gante, la separación de Cande Tinelli y Coti Sorokin, una larga entrevista a Verónica Ojeda junto a Mario Baudry en medio del juicio por la muerte de Diego Maradona fueron parte del menú del nuevo programa de De la V. Del otro lado, Intrusos encontró a Giselle Rímolo y mostró imágenes de la vida actual de la falsa médica que se convirtió en revendedora de cosméticos.

Sin embargo, el martes, elnueve se impuso por 2,4 puntos frente a los 2,2 que promedió América. Con la interna que hay dentro de la familia Legrand-Tinayre por el despido del chofer de Mirtha, Los profesionales... llegaron a una marca máxima de 3 puntos. Además, a esta contienda, se suma también Carlos Monti con su programa de espectáculos, Mediodía bien arriba, por la TV Pública.

Este miércoles, Intrusos arrancó con un piso de 2 puntos que le dejó Lape Club Social Informativo y el menú de temas elegidos fue el anuncio de Nicolás Occhiato como conductor de La voz argentina, la interna del despido de Marcelo, el chofer de Mirtha Legrand, la presencia de Tini Stoessel en el Monumental para alentar a Rodrigo De Paul y la nueva vida de Marcelo Corazza, el exganador de Gran Hermano que espera su juicio en una causa por corrupción de menores. Por su parte, el ciclo Los profesionales de siempre comenzó también con un piso de 2 puntos que le dejó Telenueve, cuarto en la franja, con la demanda de La China Suárez a Yanina Latorre, el conflicto entre Luciana Salazar y Martín Redrado, y una larga entrevista a Fernando Burlando, en medio del juicio por la muerte de Maradona.

En la hora y media de competencia directa, se impuso América que llegó a un pico de 3,4 puntos cuando habló sobre una interna dentro de la señal de noticias TN frente a los 2,2 puntos que hizo de máxima el ciclo de De la V. Por su parte, la Televisión Pública cosechó 0,8 puntos con la guerra por la herencia de Daniel ‘Tota’ Santillán. El rating de los programas de espectáculos hoy está más relacionado con la elección de temas y la manera de contarlos que de otra cosa, de eso se trata la batalla que es día a día.

Ariel López Cucatto Por