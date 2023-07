Rating: LAM con buena audiencia y una fórmula que va del chisme de la farándula a los dramas autorreferenciales de sus panelistas

escuchar

Este lunes, el prime time nocturno se mantuvo estable. MasterChef (Telefe), a cargo de Wanda Nara, lideró el día con un promedio de 12,7 puntos y un pico de audiencia de 13,6 puntos, en una emisión que arrancó a las 23.04 y finalizó once minutos después de la medianoche.

Antes, desde las 21.31 y compitiendo sólo en sus minutos finales con MasterChef, Los 8 escalones de los tres millones (eltrece), el programa de Guido Kaczka, marcó 9,8 puntos de promedio y trepó hasta los 11,1 puntos , cifras que le permitieron encabezar en su canal.

MasterChef, un programa de compleja realización y producción costosa FABIAN MARELLI

Si en Telefe y eltrece no hubo grandes variaciones, incluso con promedios previsibles durante el día; en América, canal que cuenta a Marcelo Tinelli como responsable artístico de su grilla, LAM logró números altos , posicionándose por encima de elnueve, aunque lejos de las señales líderes .

Ayer, este formato, conducido por Ángel de Brito y producido por Mandarina, marcó un promedio de 4,6 puntos y tocó un pico de público de 5,4 puntos , un número alto para las variables de audiencia que suele manejar esta señal que se apresta a recibir a la nueva edición del Bailando, el caballito de batalla de Tinelli.

Lo interesante del buen destino de LAM es que apela a una fórmula propia que pivotea entre los chismes de la farándula, en muchos casos con agenda propia; ciertas obsesiones sobre determinados personajes -el “caso Morena Rial”, por solo citar un ejemplo- y mucho de contenido autorreferencial , uno de los tópicos que más llama la atención del plan periodístico del ciclo.

LAM arma sus contenidos sin excluir insólitas cuestiones como fue el robo que se produjo en los camarines del programa América

El conductor apela a un staff de panelistas muy variopinto, todo un fuerte del programa , integrado por algunas comunicadoras de oficio, como la experimentada locutora Marcela Feudale y la periodista Fernanda Iglesias. Pero en ese grupo de colaboradoras también dan el presente la actriz, conductora y productora Nazarena Vélez y la animadora y empresaria Marixa Balli (en ambos casos cumpliendo con creces la tarea , fuera de sus propios oficios, para las que fueron convocadas).

Yanina Latorre, en estos momentos cursando sus vacaciones, es una de las históricas participantes de LAM, cuyo estilo desenfadado aporta buena información, picardía y honestidad brutal, pero apela a un tono demasiado confrontativo -incluso con sus compañeras- y un lenguaje que, en muchas ocasiones, resulta sumamente soez y desagradable, algo en lo que también caen, innecesariamente, otras panelistas y hasta el propio conductor .

Yanina Latorre, un personaje tan controversial como atípico

Si la habitual agenda sobre las idas y vueltas laborales y personales de los famosos es un atractivo insoslayable para el público seguidor, otro de los curiosos puntales que generan la atención está dado por los temas personales de las panelistas y, en no pocas ocasiones, en los entreveros entre ellas . En LAM, puede ser noticia Susana Giménez, el divorcio de una panelista acontecido veinte años atrás o las tragedias protagonizada por otra.

Cada tanto, el conductor recibe a una figura de renombre, como sucedió últimamente con la actriz Cecilia Roth, pero la aparta de la lucha en el barro para desarrollar una charla profunda y bien atractiva, tópico que debería repetirse con mayor asiduidad.

No hay dudas que LAM pudo desmarcarse del habitual devenir de un ciclo de espectáculos , un mérito no menor, aunque no siempre sus contenidos sean los más loables .

Ayer, Ángel de Brito dio la primicia de la renuncia de Maju Lozano a su programa de elnueve . Luego de siete años de trabajo ininterrumpido, la conductora abandonará Todas las tardes, un magazine que se vio acechado por los buenos números de Intrusos y A la tarde, los ciclos sobre farándula de América.

Compitiendo con LAM, Bendita (elnueve) juega cabeza a cabeza , aunque ayer el ciclo de Ángel de Brito se despegó por varias décimas, ya que el histórico formato a cargo de Beto Casella, la nave insignia de su canal, promedió 3,9 puntos y tocó un pico de público de 4,7 puntos, números qué, de todos modos, le permitieron liderar en su canal .

En Bendita, uno de sus informes dio cuenta del ataque de furia de la locutora Elizabeth Vernaci , quien, al aire, recriminó el mal estado de los auriculares facilitados por la radio donde realiza su ciclo matutino.

La información rinde

El noticiero más visto del día fue Telefe Noticias (Telefe) , con un promedio de 10,2 puntos, superando por 3 puntos a Telenoche (eltrece).

En Telefe Noticias, Cristina Pérez y Rodolfo Barili conversaron, en vivo, con la encargada de un edificio, quien fue salvajemente agredida por una de las vecinas, esposa de un diplomático.

En Telenoche, conducido por Nelson Castro y Dominique Metzger, un segmento estuvo dedicado a mostrar el calamitoso estado en el que se encuentra el Hospital de Niños de San Justo , una institución fundamental para esa populosa zona del Conurbano.

Con 3 puntos de promedio, empataron América Noticias (América) y Telenueve Central (elnueve). Desde las 12, le fue muy bien, algo habitual en este espacio, a Telenueve al Mediodía (elnueve) que marcó 3,3 puntos de promedio y picó a un máximo de 4,6 puntos, con la conducción de Marisa Andino y Esteban Mirol.

Los otros líderes

En la TV Pública, Liga Profesional de Fútbol AFA fue lo más visto con un promedio de 1,2 puntos y un techo de una décima más. La transmisión, que se inició a las 16.25, mostró el partido disputado entre Vélez Sarsfield y Unión.

Editando Tele, con 0,4 décimas de promedio, encabezó el público de Net TV. En Bravo TV, con una décima menos, los culebrones importados Destilando amor y Avenida Brasil fueron los más vistos de la señal.

El encendido más alto:

MasterChef (Telefe) 63,5% del share

Los 5 más vistos:

1. MasterChef (Telefe) 12,7 puntos de rating

2. Pantanal (Telefe) 10,5 puntos

3. Telefe Noticias (Telefe) 10,2 puntos

4. Los 8 escalones de los tres millones (eltrece) 9,8 puntos

5. El Noticiero de la gente – Todo por mi hogar (Telefe) 8,1 puntos

Los más vistos de cada canal:

Telefe: MasterChef

eltrece: Los 8 escalones de los tres millones

América: LAM

elnueve: Bendita

TV Pública: Liga Profesional de Fútbol AFA

Net TV: Editando Tele

Bravo TV: Destilando amor, Avenida Brasil

Los + y -:

Intrusos (América) 3,4 puntos / Todas las tardes (elnueve) 2,2 puntos

Cortá por Lozano (Telefe) 6,7 puntos / Pasaplatos famosos (eltrece) 4,3 puntos

Staff de Noticias (Telefe) 6,6 puntos / En Síntesis (eltrece) 3,5 puntos

Datos de Kantar Ibope Media