Ángel de Brito le contestó a Jorge Lanata por sus críticas sobre el caso Wanda Nara: “Lo entendiste mal”

escuchar

El último viernes, horas después de que se supiera que Wanda Nara estuvo internada en el Sanatorio Los Arcos, donde le realizaron una serie de estudios, Jorge Lanata anticipó en su programa en Radio Mitre cuál sería diagnóstico de la mediática. Sus dichos le valieron varios cuestionamientos y, esta semana, en DDM (América TV) volvió a responder a las críticas e incluso apuntó contra Ángel de Brito. Él, por su parte y fiel a su estilo, ese mismo día y por el mismo canal, le contestó sin pelos en la lengua y fue contundente: “Lo entendiste mal”.

El miércoles a la tarde, Lanata tuvo un mano a mano con Mariana Fabbiani donde habló de la información que dio sobre la salud de conductora de MasterChef y mencionó a de Brito. “Ángel es un tipo que yo quiero, iba a decir quería, pero bueno, quiero. Ángel llevó a una chica que está un poco desequilibrada a denunciar al padre. Hablo de la hija de Rial. A mí no me pareció bien, me pareció un exceso. ¿Qué hice frente a eso? Lo invité a la radio y estuvo una hora conmigo discutiendo si eso era o no un límite que había que pasar”, expresó el conductor de PPT (eltrece).

Jorge Lanata apuntó contra Ángel de Brito

En esta misma línea continuó hablando del tema y agregó: “Él, frente a lo que dije, me puso ‘inmundo’. Ángel, no jodas, es demasiado que me llames ‘inmundo’. Me parece injusto, no fue lo que yo hice con vos”. A su vez, advirtió: “¿Me dolió lo de Ángel? Sí, me dolió porque yo tenía consideración por él y porque él no me dio a mí la oportunidad que yo le di a él”.

Horas más tarde, en su programa, y tras pasar un fragmento de los dichos de Lanata, Ángel de Brito le respondió en vivo. “Lo último sí lo tomo. La verdad no lo llamé ese día ni para hacer una nota ni un móvil porque no me parece que esté bien decir qué tiene o qué tendría o qué problema de salud podría tener tal persona. No lo quiero hacer yo, no lo comparto y tengo todo el derecho del mundo a decirlo si lo veo en un colega, que para mí, es el número uno”, expresó el periodista.

A su vez, comentó que tenía algunas cosas para “aclararle” a Jorge, a quien, aseguró, seguía queriendo. Primero indicó que Morena Rial fue a su programa “voluntariamente”: “No la obligué, no le pedí nada. La primera vez que vino este año fue por el infarto que tuvo el padre y ya habían pasado unos cuantos días. Esa fue la primera vez y yo lo conté, no tiene por qué saberlo Jorge, aunque ya la diagnosticó como ‘desequilibrada’. Es el doctor Lanata, está diagnosticando a todos”.

Ángel de Brito le respondió a Jorge Lantana

Tras concluir con ese tema, hizo hincapié en sus dichos sobre Wanda Nara. “Ahora, ¿qué tiene que ver eso con lo que él termina haciendo en su programa? Yo nunca dije ni ‘callen a Lanata’, ni ‘Lanata es inmundo’. Por ahí me expresé mal o lo entendiste mal Jorge. Porque a mí me parece inmundo contar algo tan delicado que el protagonista no contó”. A su vez, indicó que hasta lo que sabía la mediática aún no tiene un diagnóstico exacto, aunque aclaró que “está bien y no tiene dolores físicos”.

Asimismo, dirigiéndose al conductor de PPT, expuso: “Yo a Jorge lo adoro. Si le molestó el ‘inmundo’ le pido disculpas. Pero no era hacia la persona, y yo creo que él lo sabe y lo usa; sino que era sobre la forma que tuvo de comunicar algo que no es de su agenda periodística”. Por último, de Brito dijo: “Él tiene todo el derecho del mundo a hacer lo que quiere, como cualquiera que está al frente de un programa, siempre y cuando no afecte a otra persona de esta manera, con un tema que puede tener muchas complicaciones, ojalá que no, pero las puede tener”.

LA NACION