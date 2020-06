Rating: la lucha de PPT contra Bake Off y Por el mundo, cada vez más pareja

Jorge Lanata al frente de PPT es una de las propuestas más seguidas por el público del domingo Crédito: gentileza eltrece

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 22 de junio de 2020 • 03:37

Una vez más, la televisión abierta del domingo por la noche encontró una pelea muy pareja entre Telefe y Canal Trece. El combo compuesto por los ciclos Por el mundo y Bake Off midió fuerzas contra Periodismo para todos, el programa periodístico de Jorge Lanata. Y como suele suceder, los números mostraron una notable paridad.

Con la repetición de Avenida Brasil, Telefe logró picos de nueve puntos y le dejó a Marley un piso muy sólido. Durante su primera hora de emisión, de 21.00 a 22.00, Por el mundo se mantuvo con un número promedio de 9.5. El film del Trece no demostraba ser rival suficiente, y alcanzaba un rating que apenas superaba los cinco puntos. Pero a las diez de la noche, el inicio del programa conducido por Lanata igualó la competencia entre ambos canales, cuyos números oscilaban alrededor de los once puntos.

Con picos de 12.8, Lanata lograba mantener a su audiencia, mientras que en Telefe Bake Off comenzaba con un número muy similar al logrado por Marley. En una pulseada que se mostró muy pareja durante el tramo de la noche en el que ambos ciclos compitieron, el rating de Canal Trece sufrió un notable descenso con el final de PPT. La proyección de la película ¡Huye! no pudo sostener el mismo caudal de audiencia y la cifra descendió a 6.4, mientras Bake Off, sin una competencia fuerte, alcanzó picos de 14.6.