Rating: Wanda Nara y Guido Kaczka, una pelea con final incierto antes del estreno de ATAV 2

MasterChef (Telefe) lideró el miércoles con un promedio de 12,5 puntos de rating y un pico de audiencia de 14 puntos, algunas décimas por debajo de lo cosechado en jornadas anteriores y muy lejos de lo que lograba Gran Hermano (Telefe) en el mismo horario.

El rendimiento de la competencia gastronómica conducida por Wanda Nara acerca al formato a los números de Los 8 escalones de los dos millones (eltrece) , que rinde en un contexto adverso para su canal. Ayer, este ciclo de juegos, conducido y producido por Guido Kaczka, marcó un promedio de 9,7 y una audiencia máxima de 11,3 puntos.

Además, durante la primera parte de su programa, que comenzó a las 21.21, Kaczka se enfrentó con el final de Telefe Noticias (Telefe) y la tira brasileña Pantanal (Telefe), espacios que midieron 10 y 10,2 puntos. A su vez, el noticiero de Telefe compitió con Telenoche (eltrece), espacio que marcó 5,8 puntos de promedio.

El prime time de eltrece buscará consolidarse sumando, desde el lunes próximo a las 22.15, la segunda temporada de ATAV, la tira de Polka que recuperará la ficción nacional para la televisión abierta. Si Telefe no modifica sus horarios, y nada indica que lo hará, desde la semana próxima, Wanda Nara y Guido Kaczka dejarían de enfrentarse .

Adrián Suar anticipó la segunda temporada de ATAV eltrece

Adrián Suar y su equipo de programación, también sumarán, desde el próximo martes, la tercera temporada de Canta conmigo ahora , el formato producido por Laflia que será conducido esta vez por el cantante Manuel Wirtz, en reemplazo de Marcelo Tinelli. El programa, versión local de All Together Now, ocupará la franja de las 18.30, supliendo el espacio vacío que dejará la segunda edición de El hotel de los famosos.

En América, lo referente a la denuncia de abuso que pesa sobre Jey Mammon eleva los números del canal . Ayer, Intrusos, con la conducción de Flor de la V, y LAM, a cargo de Ángel de Brito, marcaron 3 puntos de promedio , el número más alto del canal.

Así como Intrusos superó los 2 puntos de Todas las tardes (elnueve), LAM no pudo contra los 3,7 puntos de Bendita (elnueve), el ciclo más visto de su canal .

Intrusos, el histórico ciclo de espectáculos de América, ayer fue lo más visto del día, compartiendo ese privilegio con LAM

Con 0,8 décimas de promedio, Cocineras y Cocineros argentinos lideró la audiencia de la TV Pública . Con una décima menos, la ficción importada El señor de los cielos se impuso en Net TV, mientras que en Bravo TV , la tira Destilando amor hizo 0,3 décimas.

El encendido más alto del día lo cosechó MasterChef con el 66,3% del share.

Momentos destacados

En Cortá por Lozano, y con un móvil apostado en una pescadería en Villa Devoto, se dio cuenta de los aumentos excesivos que sufrió el pescado , como suele suceder en los días previos a Semana Santa, época en la que se incrementa el consumo de este alimento.

Fernando Carrillo fue eliminado de El hotel de los famosos . El actor se despidió de la competencia, pero no lo hizo de la mejor forma, coherente con el mal vínculo que tuvo siempre con sus compañeros de encierro. El reality transita sus jornadas finales, buscando a un nuevo ganador.

En Telefe Noticias se mostró cómo se viaja en transporte público en el conurbano , luego del asesinato de un chófer de la línea 620 que recorre el partido de La Matanza. Cristina Pérez y Rodolfo Barili presentaron el móvil en vivo ubicado en la zona, en donde sucedió el trágico hecho.

Jey Mammon se fue del país , luego de varios días donde su nombre estuvo en la primera plana de los medios y de la opinión pública, al ser acusado por abuso por el joven Lucas Benvenuto, cuando este era menor de edad . “Me voy para despejar la cabeza”, dijo el exconductor de La peña de morfi ante las cámaras de LAM.

Los 5 más vistos

1. MasterChef (Telefe) 12,5 puntos de rating

2. Pantanal (Telefe) 10,2 puntos

3. Telefe Noticias (Telefe) 10 puntos

4. Los 8 escalones de los dos millones (eltrece) 9,7 puntos

5. Amor de familia (Telefe) 8,9 puntos

Datos de Kantar Ibope Media.