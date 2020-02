Roberto Pettinato fue al teatro acompañado de su nueva novia, Lucía, y se refirió a las denuncias de acoso que hicieron en su contra algunas excompañeras de trabajo Crédito: Gerardo Viercovich

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 17 de febrero de 2020 • 17:11

Alejado de los medios desde hace un tiempo, y recién aterrizado de Nueva York, Roberto Pettinato reapareció públicamente y habló de todo: su nueva novia, la relación con sus hijos y las acusaciones por acoso que recibió por parte de algunas excompañeras de trabajo.

"Estoy muy bien. Estoy yendo y viniendo. No estoy mucho en el país", comenzó el conductor ni bien lo encontró la cámara de Intrusos. Acompañado por una joven morocha, Pettinato reconoció que está nuevamente en pareja, a quien presentó como Lucía y, aunque no quiso ahondar en detalles, confesó estar muy enamorado.

Con respecto a su decisión de alejarse de los medios, el animador aseguró que no tiene ganas de volver a la tele. "Lo siento, el sueño terminó. No sé, no tengo ganas sinceramente. Me metí en el mundo de las pequeñas cosas pero si vuelvo es para hacer radio. Estoy haciendo un programa en Red Mosquito Radio que está muy bien", señaló sobre su presente laboral.

El conductor se detuvo a dialogar con la prensa durante su salida teatral Crédito: Gerardo Viercovich

En cuanto a si las denuncias por acoso por parte de algunas de sus excompañeras de trabajo ( Fernanda Iglesias, Karina Mazzocco, Josefina Pouso, Emilia Claudeville) fueron el desencadenante de su lejanía de la pantalla chica, aseguró: "No hablo de esos temas. Ya para mí pasaron dos años y pico, ya cumplí todas las condenas. Ya me iba mal de antes, las acusaciones no tuvieron nada que ver. No pasó absolutamente nada".

Luego, al ser consultado sobre si llevaría el tema a la justicia, el músico bromeó: "No, mi nombre siempre estuvo sucio. Soy como Jack Sparrow, muy inteligente, sexy y con una reputación media".

También, el conductor aprovechó su reaparición pública para desmentir las versiones que aseguran que está alejado de sus hijos. "Con Felipe estamos muy bien, él está muy bien. Con Homero muy bien. Con Tamara súper bien... ¿Cómo te vas a pelear con los hijos? No existen esas cosas", señaló.

"¿Te condenaron en el medio tras las acusaciones por acoso?, ¿Sentís que te cerraron puertas?", preguntó finalmente el cronista de Instrusos. "No tengo idea. El tema es si vos querés abrir puertas. Yo no los necesito más y ustedes no me necesitan más a mí, ya está", respondió Pettinato.