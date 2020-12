La exnovia de Diego Maradona dio su versión sobre la relación de Matías Morla con El Diez Crédito: Captura de video

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 8 de diciembre de 2020 • 10:41

Rocío Oliva opinó sobre los dichos de Matías Morla hacia Dalma Maradona y reveló cómo era la relación de El Diez con el abogado. La exnovia del astro del fútbol no evadió ninguna pregunta en su rol de panelista de Polémica en el bar (América) y dio su parecer sobre la ausencia del letrado en el velorio que tuvo lugar en la Casa Rosada.

Todo se dio mientras debatían sobre la fuerte respuesta de la hija de Claudia Villafañe y Maradona dirigida al abogado que representó a su padre en una gran cantidad de causas judiciales. Recordemos que Morla le había dicho en un audio: "Nunca voy a olvidar por qué no pude participar del velorio de mi mejor amigo, tu papá".

"Menos mal que no fuiste al velorio porque la gente que pasaba te gritaba asesino. Te ahorré un disgusto", fue una de las contundentes frases que escribió Dalma para contestarle a través de su cuenta de Instagram. Esta pelea reavivó la controversia sobre quiénes deberían haber estado presentes en la despedida del astro del fútbol.

La muerte de Maradona. Rocío Oliva opinó sobre el velorio: "Diego te comía el brazo si le tocabas a Morla" 03:31

Video

Oliva hizo un gesto de duda cuando Chiche Gelblung afirmó que Guillermo Coppola es "totalmente merecedor de llevar el cajón de Maradona". La panelista coincidió en que el exfutbolista lo eligió como compañero ilustre el día que murió su propio padre, pero dejó abierta la discusión: "No sé si Diego hubiera querido que lleve la manija de su cajón. Lo digo yo, de charlas como mujer de Diego, pero no quiero decir más nada".

"Si Diego hubiera hecho la lista, de los que tenían que estar, ¿quién estaba en esa lista?", le consultó Horacio Cabak. Oliva aseguró que no puede hacer una afirmación semejante, pero que sí sabe quién no debería haber estado: "Fernando Burlando seguramente no. Ese lo sabemos todos".

"¿Y Morla hubiera estado agarrando el cajón?", retrucó Cabak. "¡Sí! A Diego no le podías tocar a Morla porque te comía el brazo. Nos guste o no nos guste", contestó con firmeza Oliva, dejando entrever el tipo de relación que sostenía El Diez con su abogado.