Rocío Oliva habló de cómo sobrelleva el duelo por la muerte de Diego Armando Maradona y volvió a apuntar contra Claudia Villafañe por no haber podido ingresar al velatorio de Casa Rosada. En su rol de panelista de Polémica en el bar aclaró, además, por qué fue al programa el mismo día del fallecimiento del Diez: "Este es mi trabajo, lo tengo que cuidar y me gusta hacerlo".

La expareja de Maradona se defendió tras las críticas que recibió por asistir al ciclo de América unas horas después de conocerse la triste noticia de la muerte del astro del fútbol: "En ese momento la única información era que había fallecido, y todos los días aparece más información. Uno, de a poco, cae en la realidad".

"Estoy acá porque es mi trabajo, lo tengo que cuidar y me gusta hacerlo", reafirmó. Y luego revivió cómo fue la noche de la despedida: "Llegué a las tres y media de la mañana; me dio la dirección para saber por dónde entrar una de las hermanas de Diego, y cuando vi que no podía ingresar empecé a llamar a todo el mundo".

Oliva aseguró que se comunicó con Víctor Stinfale, Guillermo Coppola, las hermanas del futbolista y varias personas más del entorno de la familia, pero que le dijeron que "la persona encargada de la puerta" era Claudia Villafañe.

"Me quedé con el dolor de no poder despedirlo porque fue mi pareja durante seis años y sé el amor que tenía por mí y yo también por él. No nos separamos porque no nos amábamos más. Nos separamos porque no iba la relación", expresó.

Luciana Salazar le preguntó si no existía la posibilidad de que fuera otra persona la responsable de que no haya podido ingresar al velatorio, y la panelista se mantuvo firme en sus dichos: "No pueden decir que no fue Claudia. Lo sabe todo el mundo. El presidente decía 'Claudia, ¿hacemos esto? ¿hacemos lo otro?' Entonces, ¿quién manejó el velorio?".

También contó que Villafañe le mandó un mensaje a la madrugada: "Me dijo que deje de acusarla, que no dijera que era su culpa, que ella no había prohibido mi ingreso". Y agregó: "Los conozco desde hace muchos años. Yo sé como son. El daño también se lo hicieron a Diego, no solo a mí".

"Si le hubiesen preguntado a Diego qué hubiese querido, él hubiese dicho: 'Hasta que el último argentino no me venga a saludar, nadie me saca de acá'. Habían ofrecido un velorio de dos días y después pasó esto", cuestionó.

Sobre el final, aseguró que "apoya la cabeza y duerme tranquila" y pidió que se investigue para confirmar qué sucedió con las últimas decisiones sobre la salud de Maradona. "A Diego no le tenés que preguntar: '¿Te llevo?'. Así como una vez lo salvaron de las drogas, que lo internaron de prepo y después salió y agradeció, hoy había que salvarlo del alcohol, entre otros problemas".