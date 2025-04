Gran Hermano: Santiago del Moro anticipó una sanción que dejó a un participante en la cuerda floja

Santiago del Moro, en su cuenta de Instagram, reveló que uno de los participantes iba a recibir una sanción. Esto se debe a trasgredir las reglas del juego u otra cuestión que atente contra la convivencia entre los “hermanitos”.

Santiago del Moro anticipó una sanción que recayó en Chiara Mancuso

“Hay sanción”, señaló Del Moro en vísperas a la gala que se celebró este miércoles y dejó fuera de competencia a Augusto, el amigo de Santiago “Tato” Algorta.

Chiara, la señalada por el Big que quedó nominada

En la voz del Big, los participantes se sentaron en el sillón del living y escucharon un duro descargo que terminó de dirigirse a Chiara Mancuso, quien, según el dueño de la casa, no cumplió con una de las normas y quedó automáticamente nominada.

“Quiero ser muy claro. En este juego solo debería importarles lo que sucede puertas adentro. Ese es el sentido del aislamiento. Cualquier grito, lo mismo da si es favorable o adverso. No tiene que incidir en el estado de ánimo de nadie ni otorgarle un valor significativo, al punto de conjeturar que ese grito determina la mirada del afuera, gravísimo error", especificó, ante la atenta mirada de los participantes.

Chiara Mancuso, señalada por Gran Hermano

Acto seguido, apuntó contra la participante: “Quiero dirigirme a Chiara en particular. Sos consciente que anoche recibiste un grito sobre el cual hiciste referencia en la casa, situación que me obliga a aplicar una sanción. A partir de este momento, estás nominada, es decir, formás parte de la placa de esta semana y no podrás ser salvada por el líder”.