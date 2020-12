Selva Aleman y Arturo Puig: "Durante mucho tiempo no pudimos trabajar juntos porque nos peleábamos" Crédito: Patricio Pidal/AFV

29 de diciembre de 2020 • 19:23

Selva Aleman y Arturo Puig vuelven a subirse a un escenario. "Llevamos 46 años juntos. ¿Cómo? No sabemos", bromeó ella en Cortá por Lozano, en Telefe. "Nos escribimos cartas", contestó él, haciendo alusión a la obra de A. R. Gurney, Cartas de amor, que los reunirá sobre el escenario a partir del 6 de enero, en el Multiteatro.

Selva volvió a tomar la palabra: "Creo que hay gente privilegiada en la vida, y yo lo soy porque encontré al amor en la vida. Esto es verdaderamente amor. Hoy salía de la peluquería y pensaba: 'Qué mujer feliz que soy, qué privilegio tener este compañero, este amor en mi vida'", se emocionó.

Puig se sinceró: "Durante mucho tiempo no pudimos trabajar juntos por como nos peleábamos. Una vez dijimos que nunca más íbamos a compartir escenario, pero nos unió Arthur Miller con la obra Cristales rotos, en 1995, y con dos personajes maravillosos que ninguno quería perder. Y a partir de ahí estuvo todo bien". Aleman intervino para aclarar: "A veces es bueno cambiar también, pero lo que tiene de maravilloso trabajar con alguien a quien conoces mucho es la confianza. Sé que me tiro a la pileta y está llena, y él me agarra".

La pareja contó además que durante la pandemia por el Covid fueron muy cuidadosos. "Al principio de la cuarentena pensaba 'qué suerte que estamos juntos y nos podemos abrazar', porque durante mucho tiempo no pudimos abrazar a nadie más. Después pudimos ver a nuestros hijos [Ximena y Juan, que son hijos de un matrimonio anterior del actor] y nietos, porque tenemos una casa con jardín y nos hemos visto al aire libre, cuidándonos mucho. Extrañábamos a los nietos sobre todo", aseguraron.