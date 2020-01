Separadas, ¿es tan parecida a Big Little Lies?

Por ahora, muy pocos son los elementos en común entre Separadas y Big Little Lies Crédito: Gentileza eltrece

El lunes por la noche se estrenó Separadas, la nueva tira de Polka protagonizada por Marcela Kloosterboer, Agustina Cherri, Celeste Cid, Mónica Antonópulos, Julieta Nair Calvo, Gimena Accardi y Julieta Zylberberg. A medida que el episodio avanzaba, el público se manifestaba en redes sociales, opinando a favor o en contra de lo que veía en pantalla. Pero lo que más llamó la atención de un sector fueron las supuestas similitudes con otra serie: Big Little Lies, otra popular ficción también centrada en un grupo de mujeres, y así comenzó en Internet un juego de parecidos entre ambas historias. A continuación, repasamos cuáles son los rasgos en común, y cuáles no, entre las dos ficciones.

Un asesinato con mútiples sospechosas

La secuencia inicial de Separadas disparó la alarma. En esa escena, el montaje presenta a todas las protagonistas siendo interrogadas por un policía que intenta averiguar cuál de ellas mató a Fausto ( Marco Antonio Caponi), el arquitecto que las estafó a todas. A través de una ágil secuencia, las protagonistas enfrentan a la cámara de manera individual, se presentan y esgrimen los argumentos por los cuáles aseguran ser inocentes. Se trata de un recurso práctico que le permite al espectador familiarizarse con los personajes, descubrir sus rasgos básicos y trazar un identikit emocional sobre quién es cada una de estas Separadas. El final de la secuencia es concluyente: el policía aparece delante de cámara y asegura que una de ellas mató al hombre, aunque todavía no sepa cuál fue.

Mientras tanto, en Big Little Lies... el disparador es el mismo, y se centra en el asesinato de un hombre y el misterio sobre cuál de las mujeres es la culpable. En ese caso, la víctima era Perry (Alexander Skarsgård ), el marido de Celeste ( Nicole Kidman), quien como el personaje de Mónica Antonópulos también se encuentra entre las sospechosas. La escena inicial de esa serie comienza exactamente igual, y ese fue uno de los primeros comentarios que surgieron en redes. Con una escena muy similar, Separadas se encontró caminando muy cerca detrás de los pasos de Big Little Lies, y eso el público no lo perdonó.

Las mujeres en el centro de la trama

Resulta caprichoso y arbitrario asegurar que solo porque el elenco protagónico sea integrado por mujeres ambas historias sean iguales. De seguir esa lógica habría que buscar paralelos entre Vis a Vis y Mujercitas, un ejercicio absurdo. Sin embargo, hay en los dos grupos de mujeres algunos rasgos en común.

En la novela de Polka se pueden distinguir rápidamente tres grupos entre las protagonistas. Por un lado, el integrado por Clara (Mónica Antonópulos), Martina (Celeste Cid) y Luján (Marcela Kloosterboer), las principales afectadas luego de la fuga de Fausto. Un segundo grupo es el compuesto por Paula ( Julieta Zylberberg), Inés ( Julieta Nair Calvo) y Carolina ( Gimena Accardi), quienes sufrieron estrictamente desde lo económico el robo perpetrado por el arquitecto. Un tercer grupo, unipersonal en este caso, es el de la oficial Romina (Agustina Cherri), que llega al mundo de estas mujeres de manera casual cuando le toca quedar como consigna en el bar que sirve como amenitie del edificio que fue el centro del desfalco. Como se vio en el primer capítulo, las siete mujeres se unirán y armarán un frente en común contra Fausto y contra quien las ataque como nuevo grupo establecido.

Mientras tanto, en Big Little Lies... hay un grupo inicial claro y definido, marcado por Celeste y Madeline ( Reese Witherspoon). Las dos son amigas, sus hijos comparten colegio y las une un vínculo afectivo que precede al inicio de la historia. A ese grupo llega Jane ( Shailene Woodley), una madre soltera que pronto entabla una amistad con las protagonistas. En la vereda opuesta se encuentran otras mujeres que por distintos motivos se presentan como rivales de ese triángulo central. Claro que con el devenir de la trama, y principalmente al momento de la muerte de Perry, ellas hacen a un lado sus diferencias y se hermanan frente a una amenaza en común, estableciendo en ese momento que a pesar de sus luchas intestinas, las mujeres deben unirse.

El que haya divisiones en el grupo, que poco a poco se van disolviendo para armar un frente unido, es una estructura de guion similar entre ambas series. Pero en Separadas los hombres que satelitan a las protagonistas tienen una presencia muy importante, algo que no sucede en Big Little Lies.

Celeste versus Clara

Otras de las similitudes con respecto a ambas ficciones, es el personaje de Clara. En la ficción de eltrece, la mujer interpretada por Antonópulos es una madre de familia que prácticamente desconoce a su marido, quien huye luego de cometer una estafa que complica, ante todo, justamente a su esposa. Como se vio en los primeros dos episodios, Clara confía ciegamente en su marido y cree que él volverá para aclarar las cosas, mientras el resto de los personajes, y principalmente su hermana, le insisten con que Fausto ya no regresará. Como se prevé será cuestión de tiempo que la mujer comprenda realmente la verdadera naturaleza de su esposo, que entre sus muchos secretos incluso escondía una relación extra matrimonial con otra mujer del grupo. La evolución de Clara, el vínculo con sus dos hijos y la manera en la que paulatinamente se irá quitando las vendas, seguramente sea uno de los arcos más interesantes de la serie.

Mientras tanto, en Big Little Lies... se encuentra Celeste. La mujer interpretada por Nicole Kidman comienza desde un casillero similar al de Clara. Al igual que ella, es madre de dos hijos (gemelos en este caso), dejó a un lado su carrera profesional y se deduce rápidamente que su vida está dedicada a atender la casa y a acompañar a su marido, quien sí logró realizarse en su trabajo. Pero pronto Perry se revela como un violento, un hombre que la golpea y la maltrata psicológicamente una y otra vez. Eventualmente Celeste comprende la esencia de su esposo y junta el valor suficiente para enfrentarlo, una instancia en la que es clave el vínculo afectivo que tiene con el resto de sus amigas.

La resolución de ese conflicto y el papel que las mujeres de Big Little Lies juegan en el asesinato de Perry es clave en el devenir de la trama y en el crecimiento de Celeste como mujer independiente. Con respecto a Clara, su evolución aún es un misterio, y si bien a priori no pareciera que el personaje de Caponi va a desarrollar los rasgos violentos que sí tenía Perry, no por eso dejará de ser un personaje tóxico en su forma de relacionarse con su esposa y con otras mujeres de la tira, hasta que eventualmente sufra el destino que ya es conocido.

Las siete magníficas de Separadas Crédito: Prensa eltrece

En conclusión.

Más allá de estas pocas similitudes, lo cierto es que la comparación entre Big Littles Lies y Separadas se convirtió en una de las tendencias más importantes en Twitter. Pero como sucede en redes sociales en lo competente a estos casos, la inmensa mayoría de los comentarios no tiene fundamentos. Lo cierto es que la única coincidencia sólida entre ambos títulos es la escena inicial del interrogatorio y la presencia de un marido asesinado presuntamente por una de las mujeres. Aunque algunas veces las tiras cambian de dirección sobre la marcha cuando el rating no es el esperado, al menos de momento no hay indicios de Separadas dedicándose demasiado a la maternidad (más allá del personaje de Kloosterboer), a la lógica de las madres construyendo relaciones a partir de entorno de sus hijos en el jardín.

En Big Little Lies, y esta es la principal diferencia, todas las mujeres cuentan con el respaldo de un vínculo familiar y entablan un vínculo emocional entre ellas que les permite superar sus miserias familiares. Pero en Separadas las protagonistas no cuentan con familias armadas, a excepción de Clara, y el atractivo entonces está puesto en cómo ese grupo de amigas construye una alternativa familiar que les dé un núcleo de contención. Muy lejos del episodio inicial de Verano del 98, que era notablemente similar al piloto de Dawson's Creek, hablar de Separadas como una fotocopia de Big Little Lies es más producto de las campañas en redes sociales que de un argumento que pueda sostenerse de forma sólida.