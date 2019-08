Ailén Bechara y Cae conforman la única pareja del "Súper Bailando" en la que ninguno de los dos se dedica profesionalmente a la danza Crédito: Prensa Laflia

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 30 de agosto de 2019 • 01:01

La última pareja en pisar la pista del "Súper Bailando" durante la noche del jueves fue la conformada por Cae y Ailén Bechara. Luego de haber enfrentado las críticas del jurado en la anterior ronda de cuarteto, el cantante y la modelo aseguraron que se llevan bien y recordaron que ninguno de los dos es bailarín. Luego, recrearon el videoclip de "Con altura", de J Balvin y Rosalía.

Tras la performance, Ángel De Brito (2) comenzó con la ronda de devoluciones. "Quiero felicitar a todos los bailarines, pero el obstáculo eran Ailén y Cae. No fue una gran noche. Pobre Rosalía. La crisis que tienen se traduce en la pista. No hay química. Si no lo solucionan, no van a poder avanzar más", aconsejó.

"A mí hubieron momentos que me gustaron. Fue intermitente. Ninguno de los dos saben bailar y arrancaron más tarde, pero le ponen mucha garra. Valoro el trabajo, la buena energía", agregó Pampita Ardohain (6).

Florencia Peña, dueña durante esta ronda de videoclips del voto secreto, sumó: "Me gustan porque le ponen garra y ensayan, pero la dificultad es que son los únicos que no son bailarines ninguno de los dos".

"Desde el look parecían el Polaco y Barby Silenzi. Lo único que me gustó fue el acróbata", cerró Marcelo Polino y los calificó con un 1. En total, entonces, terminaron con los 9.

"Por lógica, somos los próximo en irnos", se quejó la modelo, desanimada. "Ensayamos mucho, mucho, mucho, porque queremos estar acá. No puedo volver a nacer para ser bailarina", cerró al borde del llanto.