El tremendo beso de Lourdes Sánchez y Fede Bal en el cuarteto. Crédito: LAFLIA - JORGE LUENGO

13 de diciembre de 2019 • 01:27

Si algo caracteriza a las finales del "Súper Bailando" es el nivel de nerviosismo y ansiedad que viven las parejas. Situaciones que se potencian cuando el programa es en vivo, y llevan a tomar malas decisiones. Algo así sucedió durante la primera coreografía de Lourdes Sánchez y Fede Bal en la semifinal de cuarteto, primero de los ritmos que enfrentaron al binomio de Flor Vigna y Facu Mazzei.

Los problemas comenzaron desde el arranque, con la pantalla gigante del estudio que no se abrió y dejó a la pareja, ya en plena coreografía, varada detrás del escenario. Sorpresa de los participantes, risas en el estudio, y corte de música. Salvado el inconveniente, Fede y Lourdes arrancaron por segunda vez con la coreo, que esta vez sí llegó hasta el final, pero con nuevos inconvenientes: un golpe en la pierna a Marcelo Tinelli de parte de Lourdes, la copa de Florencia Peña rota sobre el escritorio, y lo más grave: un beso apasionado fuera de programa.

A la hora de su devolución fue Pampita Ardohain la que pidió la repetición en cámara lenta. "Qué lindo beso, ¿fue ensayado?". Fede Bal quiso suavizar la situación y contó la verdad: "¿Sabés lo que nos pasó? Estaba saliendo todo tan mal que en mi cabeza dije 'Ahora le doy un beso y la rompo'".

El Chato Prada, productor y pareja de la bailarina desaprobó el beso y confesó que él no estaba enterado de lo que iba a pasar. Fede nuevamente quiso poner paños fríos: "Cuando bailamos no hay que medirse. Me parece que estamos haciendo una semifinal y estamos dando todo. Si vas a ir a medias, mejor no vayas".

Pero el clima en el estudio quedó enrarecido. El Chato con cara de pocos amigos, Fede llamándose a silencio y Lourdes preguntando quién puede alojarla esta noche en su casa. Un traspié que no sería de extrañar que en los próximos días traiga consecuencias entre los protagonistas.