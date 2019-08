En un desopilante ida y vuelta con Marcelo Tinelli, la heredera de Mariana Nannis se mostró en su nueva faceta de empresaria Crédito: Prensa Laflia

La segunda pareja en pisar la pista del " Súper Bailando" durante la noche del jueves fue la compuesta por Charlotte Caniggia y Agustín Reyero. "Estamos haciendo nuevos productos. Innovamos. Ahora mismo estoy haciendo perfumes y catsuits para ir a gimnasio", contó la flamante empresaria en un desopilante ida y vuelta con Marcelo Tinelli.

Luego, explicó que ya tiene hechas miles de pantuflas y reveló que la fragancia que está por lanzar se llamará "Bipolar". Frente a las dudas que le expresó el conductor, la mediática dio a conocer su visión como empresaria: "No le voy a poner mi nombre al perfume. Shakira le puso su nombre, es una grosa y no se lo compró nadie. Capaz que la gente es bipolar y se siente identificada".

Entonces, la empresaria repartió algunos frascos a Florencia Peña, Pampita Ardohain y Laura Fidalgo, pero Tinelli quiso que dieran su devolución y las roció con el perfume. "Es riquísimo", aseguró Peña. A Fidalgo le tocó otra fragancia y la empresaria sorprendió a todos expresando sobre su propio producto: "Ese no me gusta".

Llegó luego el momento de bailar cuarteto al ritmo de "Qué ironía", de Rodrigo. Después de verlos, Tinelli le preguntó si llevaba puesto su perfume. Ella respondió que sí, pero el conductor se dio cuenta de que le estaba mintiendo. "Tengo puestos dos", cerró ella con su natural desparpajo.

El primero de los jurados en dar su devolución fue Ángel De Brito (2). "Estoy impactado. Fue un espanto. Fue básico. Tienen que traer una idea", pidió el chimentero.

"A mí me gustó que hubo mucho enlace. Para mí la benefició este ritmo porque Agustín la pudo llevar. Falta aprovechar y marcar los tiempos. El final me quedó algo blandito", agregó Pampita, dueña del voto secreto.

"No te pongas mal, porque estás avanzando. Lo que te critico es que te enchufás y te desenchufás. Tenés que conservar la energía. Te desconectás de Agus", sumó Peña (7).

Marcelo Polino (0) pidió la devolución del BAR y quiso saber si el perfume está aprobado por la ANMAT (Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica), tras indicar que la fagancia lo había mareado. Con respecto al baile, expresó: "Agustín lleva en el alma el cuarterto, pero Charlotte iba colgada. Un disgusto".

"No me pareció tan terrible. Bailaron mucho. Apuesto por esta pareja", agregó Flavio Mendoza y les sumó un punto. Laura Fidalgo (+1), tanto, señaló: "Todo el tiempo Charlotte bailó y Agustín no hizo ningún truco. Ella tiene que contarse una historia para no pensar en el paso que viene".

Por último, Aníbal Pachano (+1) cerró: "A mí me encanta el desenfado de Charlotte. Les voy a dar un apoyo". De esta manera, la pareja terminó con 12 puntos.