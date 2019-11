Flor Vigna se cruzó con Ángel de Brito en la pista de ShowMatch Crédito: Instagram

13 de noviembre de 2019 • 01:35

"Vos tenés tu verdad, yo la mía. La gente sabrá darse cuenta quién miente y quién no". Con esta frase, Ángel de Brito dio por terminado un tema del que hay más sombras que luz. A la separación de Flor Vigna y Mati Napp inmediatamente le sucedieron los rumores sobre un reencuentro de la participante con su ex Nico Occhiato. Incluso algunos medios llegaron a afirmar que esto habría sido el detonante de la ruptura.

La primicia surgió del programa Los ángeles de la mañana, y generó airadas respuestas de todos los protagonistas. Por primera vez desde su llegada a los medios, Vigna endureció sus rasgos inocentes para hablar del tema, la sonrisa se le fue de la cara y perdió la simpatía acostumbrada.

Su momento para hablar del tema fue apenas terminado el jive que hizo junto a Facu Mazzei. "A veces las mentiras se agrandan. Estamos en un impasse, hoy no sé dónde vamos a terminar, no firmo ningún contrato", le dijo a De Brito mirándolo a los ojos. "Como en los juicios, nadie está obligado a declarar en su contra, yo sostengo la información que tengo", contestó Ángel.

Podría haber quedado ahí, pero la participante sintió la necesidad, como pocas veces, de profundizar sobre el malentendido: "No quiero desprestigiar tu programa, se dicen un montón de verdades en tu programa pero esto es mentira. Somos dos chabones que nos estamos conociendo, tenemos diferencias. Hoy en día estamos muy bien. Si nos encuentran un día por la calle es porque el amor no se va de la noche a la mañana, tratamos de ser adultos y no continuar una relación por inercia. Obviamente, laburando juntos todos los días a mí me pasan cosas con él, y calculo que a él le pasarán cosas conmigo".

El tenso cruce entre ambos, seguido al que mantuvieron Marcelo Polino y Facu Mazzei, no perjudicó en absoluto la performance de la pareja, ni el puntaje del jurado. A pesar de haber aclarado que en este ritmo iba a poner "puntajes bajos", De Brito se descolgó con un 10 ( ¿sentimiento de culpa tal vez?) al igual que Florencia Peña, Polino sumó un 5, y el BAR redondeó 27 puntos. Un récord a esta altura del certamen que será muy difícil de superar.