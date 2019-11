Facu Mazzei volvió a recibir los comentarios irónicos de Marcelo Polino en la pista de ShowMatch Crédito: Twitter

13 de noviembre de 2019 • 01:38

Nadie la esperaba, y sin embargo la pelea entre Facu Mazzei y Marcelo Polino va para largo, y se perfila como uno de los últimos grandes enfrentamientos de 2019.

Para los que no siguen este culebrón alcanza con aclarar que el conflicto entre ambos comenzó en el ritmo anterior, Homenajes, cuando Polino se rio de Mazzei mientras este cantaba en vivo. Siendo que el bailarín está intentando abrirse paso en el rubro musical (y hasta dijo en la pista que el productor internacional Emilio Estefan estaría involucrado en la realización de su disco debut), la burla del periodista no le gustó para nada. Y así lo hizo saber en cuanto programa le preguntaron sobre el tema.

Apenas pisó la pista para bailar junto a Flor Vigna el jive, empezó el segundo round. "Ya basta porque si no le voy a cobrar servicio de prensa. Las únicas notas que dio fue hablando de mí", disparó el jurado. El bailarín no se quedó atrás e hizo referencia al desafortunado tuit que le dedicó el periodista: "Gracias a él (Polino) un montón de gente me escribió cosas muy lindas. Él me bombardeó con que canto horrible, que soy mediocre, todas esas cosas tan feas, y me salieron un montón de laburos. Cosas relindas con la música".

"¿Viene Gloria Estefan? Sueño con verla haciéndote los coros", lo chicaneó Marcelo, quien no esperaba el retruque de Flavio Mendoza, que quiere al participante como si se tratara de su hijo: "Emilio le va a escribir un tema que va a estar en el disco de Facundo".

El ida y vuelta siguió hasta que Polino, cansado, decidió dar por terminado el tema fiel a su estilo: " Qué envidioso que sos, Facundo; siempre mirando lo que hacemos los demás. Focalizate en tu garganta, que lo necesita". Fin de la segunda batalla, en una guerra que promete continuar.