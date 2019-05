Mora Godoy y un puntaje que decepcionó Crédito: Prensa LaFlia

Anunciada como uno de los platos fuertes del certamen, llegó el momento de Mora Godoy en el Bailando por un sueño . Marcelo Tinelli recibió a la prestigiosa bailarina, que este año hace pareja con Cristian Ponce, un histórico del ciclo y ganador del primer Bailando junto a Carmen Barbieri.

Luego de jugar con el Snapchat y los filtros de bebé, el conductor le agradeció a la participante por su presencia: "Es un lujo que estés". Por su parte, ella respondió: " Yo estoy muy contenta, re contenta, nerviosa. Llegué hoy y ya me quería volver a mi casa del miedo".

En ese momento, Marcelo preguntó si eran ciertos lo rumores de una enemistad con Laura Fidalgo . La integrante del BAR, rápidamente tomó el micrófono y opinó: "No estamos peleadas. ¿Por qué tenemos que ser todos amigos? Somos colegas de trabajo. Me parece una gran bailarina". Ángel de Brito aseguró que entre ellas no había onda, y Mora expresó: "Yo no tengo ningún problema con ella, sentí que ella lo tenía conmigo. Y justo la ponés de jurado" dijo entre risas. Marcelo Polino reveló que al parecer todo tenía que ver con un hombre que estando con Laura, se enamoró de Godoy. Fidalgo lo interrumpió y sentenció: "Sería muy bajo que sea por un hombre. Es una cuestión de química, nada más".

Superado ese debate inicial, que luego tendría segunda parte, llegó el baile y la sorpresa fue grande cuando Mora no recibió un puntaje muy elevado. Ángel de Brito primero le consultó si era cierto que no le gustaban las devoluciones de Fidalgo, y dijo que no solía compartir sus criterios. Para echar algo de leña al fuego, decidió entonces pedir el BAR. Luego concluyó: "No me gustó, no me gustó el estilo del disco. Le faltó swing. Lo vi antiguo" (3). Por su parte, Carolina "Pampita" Ardohain contó que le interesó mucho la coreo, y agregó: "Vi muchos pasos de disco, vi la pareja afianzada. Quizá me faltó un final más arriba. Los trucos súper suaves, ella tiene unos giros maravillosos. Cuidado con la cara, porque el disco es alegría, y la cara no correspondía con la coreo, igual son bárbaros" (8).

En su turno, Florencia Peña elogió principalmente a Cristian, y sobre Mora opinó: "Tenés una energía muy teatral, y tenés una intensidad que tiene que ver con que vos bailás tango. Pero este es otro ritmo, me gusta lo que hacen, pero me parece que tienen que relajar, tienen que alivianar, tienen todo para romperla" (voto secreto). Por último, Marcelo Polino destacó que la pareja tenía mucho escenario, pero resaltó que "faltó diversión. El disco es un ritmo divertido que transmite alegría, igual eso faltó" (4).

El cruce con Laura Fidalgo

En el momento del BAR, Flavio Mendoza observó: "No me gustó. Son grandes bailarines, Mora te admiro, porque en lo tuyo no hay quién, pero a veces lamentablemente falla. Me parece que no estuvo bien elegida la actitud de Mora, muy dura. Creo que la presión de ser quién es juega en contra". Por todo eso, comunicó que les bajó un punto.

Aníbal Pachano aseguró que su crítica era constructiva: "Me parece que hay mucha tensión en las caras, hay que aflojar. Me pareció frío, técnicamente prolijo, pero no descollante. Yo dejo igual la nota".

Finalmente llegó el turno de Laura Fidalgo, la palabra más esperada de la noche. Desde su punto de vista, la performance no fue de lo mejor, y así lo explicó: "Técnicamente Mora es una gran bailarina, sí es verdad que a mí siempre me transmite tensión". En ese momento sugirió que ingrese una bailarina para demostrar cómo se hacía el cambré, y ahí Mora no se lo tomó a bien: "Mostrámelo vos" dijo, mientras Fidalgo se negaba debido a unas recientes operaciones que había atravesado.

La integrante del BAR insistió con la rigidez en la mano de la participante, mientras una bailarina del elenco estable entraba al piso y hacía un cambré junto a Tinelli, que entre risas intentaba copiarla. Finalmente, Laura dejó el puntaje sin modificar. Con catorce puntos, la prestigiosa artista quedó en el grupo de los resultados más bajos.