18 de junio de 2019 • 22:40

El primer famoso invitado en pisar la pista del "Súper Bailando" en la noche del martes fue El Polaco . El cantante fue convocado por su expareja y la madre de Sol, su hija, Karina La Princesita para acompañarla en esta ronda de la ronda de salsa de a tres.

Por supuesto que Marcelo Tinelli no perdió la oportunidad de preguntarles cómo está hoy su relación. "Lo desconocí, está más caballero que nunca. Es un lindo padre. Yo me negué a esta reunión en un principio, pero me sirvió mucho. Hemos compartido momentos, nos hemos matado de risa en los ensayos. Sé que va a haber un cambio de acá en adelante", respondió ella.

"Hace 14 años que nos conocemos. Somos familia. Ella está mucho más hermosa", señaló él, negando la posibilidad de una reconciliación. "Desde que estamos separados, nunca estuvimos tan conectados como ahora, en los ensayos. Me encanta verla sonreír y me encanta verla bien. Siempre tuvo mucha luz", aseguró.

En la tribuna, Babry Silenzi -a quien muchos vinculan desde hace tiempo con el cantante-, los miraba sonriente. "Estoy soltero, hace un año y medio. Con Barby somos amigos, no somos novios pero nos vemos siempre", aseguró el Polaco, ante los cuestionamientos de Tinelli. "Es hemosa Barby", reafirmó Karina, entre risas.

Luego de verlos bailar, Sol, la hija de ambos, aseguró que les pondría un 10. Ángel de Brito, dueño durante esta ronda del voto secreto, agregó: "Veo crecer a Karina ritmo a ritmo. Veo el ensayo y las ganas. Traer a tu ex es un límite que acabás de cruzar y te vemos más plena. No fue fatal. Me gustó que hayan agregado percusión, a pesar de que el primer truco fue un desastre".

"Me encantó la coreo y que Karina haya tenido su momento de lucimiento. Cuidado con las bajadas en los trucos. Al Polaco lo vi muy bien. Debería quedarse acá en la pista", pidió Pampita Ardohain (8).

"Karina, estás con paso más firme y hoy agregaste un montón. Fue muy alegre y muy lindo lo que hicieron", sumó Florencia Peña (8). "Me encanta que estén acá como familia. Si esta vez lo incorporan junto a Barby Silenzi, que esta vez la blanquee", cerró Marcelo Polino (5) y pidió la devolución del BAR.

Flavio Mendoza indicó (0) que "Karina está creciendo y va progresando", al tiempo que piropeó a El Polaco. Laura Fidalgo (0), en tanto, aseguró: "Me gustó la coreo, quizás le hubiese puesto más baile y menos trucos". Finalmente, Aníbal Pachano (0) expresó: "El truco no salió bien". En total, entonces, lograron 21 puntos.

Antes de dar por terminada su participación, los dos cantaron juntos, después de 10 años. El tema elegido fue "Figurate tú", de Rodrigo, cuya letra parecía decir mucho del fin de su relación.